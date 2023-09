Motorista / Freepik

Un home de 72 anys ha mort aquest dimarts després de ser atropellat per una moto cap a les 7.30 hores a la Rambla de Prim, al districte barceloní de Sant Martí , per raons que la Guàrdia Urbana encara investiga.

L'Ajuntament de Barcelona ha informat en un comunicat que una dotació del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va traslladar el vianant ferit a un centre hospitalari, on ha mort hores després.

El consistori ha lamentat la mort del ciutadà, la número quinze per accident de trànsit aquest any a Barcelona, ha traslladat el seu consol a familiars i amics i ha reiterat el seu compromís per "continuar treballant" per reduir les víctimes a la ciutat.