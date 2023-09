@EP

Els Mossos d'Esquadra han detingut 17 persones per presumptament vendre marihuana a màquines expenedores del Maresme (Barcelona), segons han explicat en un comunicat aquest dimecres.

Tres dels detinguts --dos homes i una dona-- són els gestors d'una empresa del Maresme que es dedicava a fer activitats de producció de cànem amb fins industrials ia la fabricació i distribució de productes que suposadament contenien CBD en màquines expenedores.

Aquest dimecres els agents han iniciat un dispositiu policial que ha culminat amb tres entrades judicials a domicilis i un local de la zona i s'han fet 16 inspeccions administratives en establiments que disposaven aquestes màquines.

Els altres 14 detinguts eren responsables dels locals on es distribuïen les caixes amb la presumpta substància il·legal, encara que aquestes detencions "quedaran sense efecte durant les properes hores, en espera que els investigats declarin a comissaria".

Durant el dispositiu s'han intervingut prop de 1.000 caixes i durant les entrades judicials s'han intervingut 7.000 euros en metàl·lic i s'han precintat tres màquines expenedores.

INVESTIGACIÓ



La investigació es va iniciar a principis del 2022, quan els agents van detectar un enviament de cabdells de marihuana dirigits a l'empresa investigada.

Els agents van fer diverses inspeccions a locals que disposaven de màquines expenedores subministrades per aquesta empresa, amb l'objectiu de comprovar si "sota l'aparença de legalitat" s'estava distribuint la droga.

La policia catalana va comprovar que "es venien paquets de tabac quan en realitat al seu interior hi havia marihuana", i van localitzar màquines on es distribuïen les substàncies ubicades en almenys set establiments, principalment a les comarques del Maresme i la Selva (Girona), encara que també hi havia a establiments del Vallès Occidental, Barcelona i el Baix Llobregat (Barcelona).