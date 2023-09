Prefectura policia local Elx / @EP

Agents de la Policia Local d'Elx (Alacant) han detingut una dona de 50 anys per presumptament agredir amb esgarrapades la seva parella per no estirar la cadena del vàter. Els fets van passar davant de la filla de tots dos.

El succés va tenir lloc el 6 de setembre passat, quan una dotació policial va anar a un domicili del carrer José Joaquín Landerer per una baralla entre una parella, segons ha indicat l'Ajuntament il·licità en un comunicat.

Una patrulla de la Policia Local i la Policia Nacional es van desplaçar al lloc, on es van entrevistar amb tots dos. L'home va assegurar que havia discutit amb la seva parella a la neteja perquè ella li havia dit que estirés de la cadena, però ell li va indicar que ja ho havia fet i que no ho faria una segona vegada.

L'home va relatar que va marxar cap a la cuina , però la dona el va perseguir per agafar-lo fortament del costat i produir-li una gran esgarrapada. La filla de tots dos, que era al domicili, va presenciar els fets i va facilitar la mateixa versió que el perjudicat. Per aquests fets, la dona va ser detinguda i traslladada a dependències policials.