La Policia Nacional busca els seguidors radicals de l'Atlètic de Madrid que van insultar i van assenyalar diumenge una nena de 8 anys per portar una samarreta de Vinícius , futbolista del Reial Madrid que ha denunciat casos de racisme, i van colpejar la tia quan entraven al estadi Metropolità per veure el derbi entre els dos equips madrilenys.

Fonts de la Prefectura Superior de la Policia de Madrid han confirmat que les afectades han presentat una denúncia. Segons aquest relat, Silvia, una dona espanyola de 45 anys, i la seva neboda, una menor de 8 anys de raça negra, acudien a l'estadi blanc-i-vermell quan un grup d'aficionats exaltats d'aquest equip els va començar a increpar pel fet de portar la petita una samarreta madridista.

En un moment donat, un d'ells va agafar la tçia, que és aficionada de l'Atleti, i la va colpejar del braç. La resta va començar a corejar càntics ofensius, racistes i intimidatòries contra elles d' aquesta manera: "Fora víkings, micos no, negra de merda", "madridistes, filles de puta" o "marxeu-vos d'aquí, us matarem".

Silvia es va endur en braços la nena per treure-la com més aviat millor d'allà, sense poder entrar a l'estadi per gaudir del partit, perquè la seva neboda estava passant "moltíssima por". De fet, es va posar a plorar compulsivament i va patir un atac d'ansietat. Des de diumenge no dorm bé i té por d'acudir en el futur a un estadi de futbol.

Per això, demana que el club i la policia examinin les càmeres de seguretat per identificar i aturar aquestes persones. Tant el Reial Madrid com l'Atlètic de Madrid han contactat amb la família afectada per solidaritzar-s'hi, mentre que la Lliga de Futbol Professional denunciarà els fets.