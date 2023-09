Foto: Cedida per la Guàrdia Civil

La Guàrdia Civil de Puerto Rico (Gran Canària) va investigar el 22 de setembre quatre homes d'entre 21 i 42 anys com a presumptes autors d'un delicte menys greu de lesions en agredir un estranger de 49 anys que va intentar besar una noia mitjançant el ús de la força, que alhora va ser investigat per un suposat delicte d'agressió sexual. Es dóna la circumstància que tots eren turistes irlandesos i residien al mateix complex turístic.

Així ho ha informat la Benemèrita en un comunicat en què afegeix que la investigació va començar el 20 de setembre, quan un avís de matinada va alertar de la presència d'un home inconscient a terra d'unes escales d'ús públic d'accés a un complex de apartaments de la localitat turística.

Un cop al lloc, els agents, davant el mal estat en què es trobava la persona i les lesions que presentava, el van auxiliar i van sol·licitar una ambulància perquè fos trasllat fins al servei d'Urgències de l'Hospital Insular a Las Palmas de Gran Canària , lloc on va quedar ingressat.

LA TURISTA VA DENUNCIAR ELS FETS

D'altra banda, aquella mateixa nit, una turista irlandesa va denunciar en dependències de la Guàrdia Civil que quan es dirigia amb els seus familiars al complex hoteler on s'allotjaven, procedents de la zona d'oci nocturn, es van creuar amb dos turistes més. nacionalitat i que després d'intercanviar unes paraules, un li va intentar besar mitjançant l'ús de la força i contra la seva voluntat.

Tot això que va motivar un petit enfrontament entre ells, que es va resoldre en separar-se ambdós grups, marxant cadascun en direccions diferents.

Tot i això, la turista ha explicat que minuts després les dues persones van tornar al lloc, ja que residien al mateix complex, i novament l'agressor va intentar besar una altra vegada la denunciant.

La Guàrdia Civil va realitzar llavors una sèrie de indagacions i diverses gestions, com l'anàlisi de les càmeres de seguretat instal·lada per la zona.

Els agents van comprovar com els dos grups de turistes es creuaven a la via pública i que existia un aldarull entre ells, separant-se poc després i marxar-ne cadascun pel seu costat i observant com a minuts després que el grup de la dona i els seus familiars accedissin a l'interior dels seus apartaments, van aparèixer de nou els dos homes irlandesos amb què havien tingut l'incident, els quals s'allotjaven casualment al mateix complex.

En adonar-se els familiars de la jove la presència d'aquestes dues persones i que tenien intenció d'accedir als apartaments, i desconeixent que pernoctaven al mateix lloc, van sortir a l'exterior i van començar a agredir violentament els dos homes, especialment un d'ells. que va perdre l'equilibri després de ser empès, rebent nombrosos cops de puny i puntades de peu al cap provocant que perdés el coneixement, provocant-li lesions que van requerir punts de sutura que van ser tractades durant el seu ingrés hospitalari.

Finalment, totes les gestions policials portarien a la realització de les corresponents diligències i investigació dels quatre autors dels delictes ressenyats, quedant a disposició del corresponent jutjat de guàrdia de Sant Bartomeu de Tirajana.