Un magistrat de la Secció Vuitena de l'Audiència Provincial d'Astúries amb seu a Gijón ha resultat ferit aquest dijous per l'atac d'un gos, han confirmat des de l'Ajuntament de Gijón.

Els fets es van produir a tocar del Palau de Justícia, per un gos d'un indigent que estava solt. Fins al lloc es va desplaçar una ambulància, que va traslladar el ferit, que presentava mossegades de caràcter lleu al coll i l'abdomen, a l'hospital de Jove. Per la seva banda, la Policia Local va proposar el propietari del gos per a sanció.

Sobre això últim, s'està esperant valorar l'abast de les ferides, per si pogués incórrer els fets en un delicte penal. El gos, així mateix, ha quedat a les mans del seu propietari.