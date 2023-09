Un jurat de l ?Audiència de Barcelona jutja des d?aquest dijous dos acusats de presumptament matar un home i intentar matar el seu germà durant una baralla a la plaça de la Vila de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) la matinada del 2 de juliol de 2020.

Arxiu - Façana del Palau de Justícia de Catalunya, seu del TSJC i de l'Audiència de Barcelona.

La Fiscalia creu que durant la baralla el primer acusat, JC, va apunyalar set vegades la víctima mortal amb una navalla, per la qual cosa reclama condemnar-lo a 15 anys de presó per homicidi , i que el segon acusat, M., va apunyalar l'altra víctima amb un matxet a l'estómac i li causen ferides greus, per la qual cosa exigeix una pena de 8 anys de presó per intent d'homicidi.

En canvi, l'acusat d'intent d'homicidi afirma que ell no va ferir ningú sinó que tot és responsabilitat del seu company de banqueta, a qui assegura que va intentar dissuadir que ataquessin les víctimes agafant-lo del braç.

En tercer lloc, l'acusat d'homicidi admet que hi va haver una baralla però nega que ferís ningú, i afegeix que, si es comprova que va ferir algú, s'ha de tenir en compte que la víctima mortal portava una barra de ferro (segons la fiscal, per a defensar-se, segons la defensa, per atacar-ho), de manera que vol que els seus actes es considerin en defensa pròpia.

BALLEA PER DROGUES



A més, aquest acusat ha plantejat al tribunal que té drogoaddiccions i "una intel·ligència límit des del punt de vista clínic", per la qual cosa ha demanat que se li reconegui un eximent penal o bé una atenuant, cosa que es dirimirà al judici a partir d'informes forenses.

En aquest sentit, la seva defensa ha concretat que la baralla es va originar per una discussió sobre de qui era propietat un local que estava ocupat per fer-lo servir com a punt de consum de drogues.

En canvi, l'altra defensa ha assegurat que el segon acusat mai no ha al·legat el consum de drogues com a atenuant: "Li aniria de perles, però ell mai no ha volgut acollir-se a aquesta eina perquè mai ha estat consumidor habitual, mai ha participat en aquesta baralla ".

La jornada d'aquest dijous s'ha dedicat a seleccionar els membres del jurat que jutjaran el cas i, tot seguit, acusacions i defenses els han exposat les tesis.

El judici seguirà divendres al matí i l'acusat declararà una vegada que s'hagin pronunciat tots els testimonis i exposat totes les proves del cas.