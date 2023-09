Audiència Provincial de Castelló / @EP

La Secció Segona de l' Audiència Provincial de Castelló ha condemnat a 13 anys de presó per un delicte continuat d'agressió sexual un home que va mantenir relacions sexuals amb el fill de la seva dona després d'amenaçar-lo de pegar-lo si no hi accedia.

La Sala també li imposa la prohibició d'aproximació a menys de 500 metres de la víctima i de comunicació amb ella per qualsevol mitjà durant un període de 20 anys. L'home haurà d'indemnitzar el perjudicat amb 10.000 euros pels danys morals, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

Segons el relat de fets provats que consta a la resolució, les agressions van començar al voltant del 2020 a l'interior del domicili que compartien el padrastre i la víctima, quan, almenys cinc vegades, l'home va adoptar una actitud intimidatòria i, després d'amenaçar el jove, ho va sotmetre a diferents pràctiques sexuals.

La víctima, que tenia 17 anys quan van començar els fets , presenta un dèficit en la capacitat d'aprenentatge i té reconegut un grau de discapacitat moderat, que debilita la capacitat d'atorgar el consentiment exprés per mantenir relacions sexuals i és fàcilment manipulable i influenciable.

La sentència no és ferma i es pot recórrer en apel·lació davant la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.