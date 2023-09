Arxiu - Ambulància del SEM

El conductor d'una moto ha mort aquest dijous després de xocar amb un porc senglar per causes desconegudes i sortir de la via GI-533 al seu pas per la localitat de Vilobí d'Onyar (Girona).

Un comunicat del Servei Català de Trànsit (SCT) ha informat que els Mossos d'Esquadra van rebre avís de l'accident a les 22.11 hores i van enviar al lloc tres patrulles , al qual també es van desplaçar quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre ambulàncies i l'equip de suport del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Amb aquesta, són 114 les persones que han mort aquest any en accidents de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya, 37 de les quals eren motoristes.