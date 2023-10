L'incident ha esdevingut el més letal en discoteques d'Espanya des del 1990. EP

L'incendi que aquesta matinada ha afectat diverses discoteques de la zona d'Atalayas de Múrcia és el més mortífer registrat a Espanya en un local d'oci des de la tragèdia viscuda el 1990 a la discoteca 'Flying' de Saragossa, on van morir 43 persones.

En total, almenys 154 persones han mort els últims 45 anys en incendis registrats a sales de festa i discoteques d'Espanya.

L'incendi a 'La Fonda' de Múrcia es va declarar cap a les sis del matí i es va estendre a diversos locals adjacents com 'Teatre' i 'Golden'. Un cop sufocades les flames s'han trobat al local els cossos sense vida d'almenys 13 persones, encara que no es descarta que hi pugui haver més víctimes mortals.

'ALCALÀ 20', LA MAJOR TRAGÈDIA



La tragèdia més gran viscuda en una discoteca a Espanya va tenir lloc a la discoteca 'Alcalá 20', de Madrid, el 17 de desembre de 1983, quan un incendi originat després de les cortines de l'escenari del local va acabar amb la vida de 81 persones.

Després del sinistre a Madrid el 1983, es va registrar el 1990 l'incendi de la discoteca 'Flying' de Saragossa, on 43 persones van perdre la vida intoxicades per la inhalació de gasos.

A Barcelona, a la sala de festes 'Scala' també va tenir lloc un incendi, que va deixar quatre persones mortes el 1978, així com un any després, a Ubrique (Cadis), va sortir cremant un local que va deixar sis víctimes mortals i deu ferits.

A Madrid, també el 1979, un incendi a la discoteca 'Charada' va provocar la mort de quatre persones, mentre que el 1983, més de 80 persones van perdre la vida a l'incendi de la discoteca 'Alcalá 20'. Cinc anys després, al pub 'Dickens' de Vitòria, tres persones van perdre la vida per un incendi.

El 1992, quatre persones van perdre la vida a la tragèdia del 'Miami Club' de Barcelona, i el 1996, a Valladolid van morir quatre persones a l'incendi de la discoteca 'Set set', de Valladolid.

Ja al segle XXI, dues persones van perdre la vida a l'incendi del local 'La nuit de la nuit', situat a la carretera N-IV, a Valdepeñas (Ciudad Real), mentre que aquest any, tres persones van morir i una dotzena van resultar ferides en un incendi succeït al 'Burro Canaglia', un restaurant de Madrid.