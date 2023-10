L'alcalde de Múrcia, Josñe Ballesta, aquest matí, abatut davant d'una de les discoteques afectades / @EP

La portaveu de l'equip de Govern de l'Ajuntament de Múrcia, Rebeca Pérez , ha confirmat aquest dilluns que s'han localitzat tres persones, de les cinc que estaven desaparegudes, que estan "sanes i salves". Aquestes tres persones eren de lleure, fora de Múrcia. Fins ara, l'incendi originat a les discoteques de la zona d'Atalayas de la capital murciana s'ha saldat amb 13 morts.

Pérez, en declaracions a Radio Nacional, ha confessat que ha estat una nit d'"autèntic malson", igual que aquest diumenge, però "estem rebent alguna notícia bona", ja que "s'ha localitzat tres persones que estan sanes i salves , que estan amb vida i això ens ha fet clarejar el dia amb certa esperança”.

En concret, segons la vicealcaldessa, aquestes persones "no tenien els mòbils operatius i fins a altes hores de la matinada no han estat possible localitzar-les", ja que estaven fora de Múrcia, segons sembla d'oci, "desconeixien la tragèdia i ha estat darrera hora gairebé de la matinada quan ja se'ls ha pogut localitzar i ha estat un alleujament per a tots els familiars i els que estàvem patint pensant que podien haver estat allà en aquell moment”.

Els treballs a la denominada 'zona 0' continuen i els bombers segueixen pentinant, ha dit, "centímetre a centímetre per assegurar que no quedin més cossos". Igual que el curs de la investigació continua, ja que "hi ha dues persones encara desaparegudes o en parador desconegut", ha confirmat. La prioritat de l'equip de Govern, ha manifestat, és “buscar-los”.

Pérez ha confessat que la primera trucada que van rebre quan va passar la tragèdia va ser "horrible". Tot i que els bombers van trigar gairebé una hora a controlar l'incendi, que va començar passada les 6.00 hores, "en aquell moment va ser quan es van haver d'abordar les circumstàncies més complexes i difícils, amb altes temperatures".

Els bombers i els equips estaven coordinats i els operatius encara pensaven que podia haver-hi persones vives al seu interior i, per tant, es va decidir procedir a entrar-hi dins”, ha explicat.

A l'interior de les discoteques afectades, tres segons Pérez, la situació era “complicada, ja que les estructures havien col·lapsat, el sostre, la primera planta , havia vençut, però allà estaven els nostres equips de bombers lluitant per salvar vides, encara que desafortunadament no va ser possible, i per això l'objectiu llavors es va centrar a treure els cossos, a recuperar-los".

De fet, al migdia els 13 cossos ja eren a l' Institut de Medicina Legal de Múrcia i s'iniciaven tots els processos d'identificació, tasques que es prolongaran, ja que "s'estan fent proves d'ADN i es realitzarà l'autòpsia a la totalitat dels cossos que han aparegut, cosa que pot portar uns dies".

Per això, des de l'Ajuntament s'està brindant "tot el suport psicosocial que necessiten, perquè les famílies estan desolades, destrossades", una especialment perquè estaven de celebració.

Sobre l'origen de l'incendi, la vicealcaldessa ha destacat que en una de les discoteques afectades "hi havia un lloc que era especialment cridaner perquè era la zona més afectada pel foc", cosa que podria ser el "focus" d'un dels locals.

"Totes les tasques de rastreig s'han iniciat des d'aquest punt cap al costat oposat i aquest rastreig via quadrícula per no deixar ni un mil·límetre sense rastrejar i sense investigar perquè pogués aparèixer algun cos més", ha indicat.

Preguntada sobre si els tres locals compten amb tots els permisos en regla i si complien totes les normes, Rebeca Pérez ha explicat que l'alcalde José Ballesta ja ha sol·licitat aquesta informació als serveis municipals, al cap dels Serveis Jurídics de l'Ajuntament "per a estudiar i analitzar-ho tot".