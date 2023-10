Avió de Wizz Air / @EP

El passat dissabte 30 de setembre va tenir lloc un accident que va provocar un sonor retard en un vol programat des de Saragossa cap a Bucarest . Tot i que els 224 passatgers ja estaven a bord i llestos per enlairar-se, un individu que havia begut més del compte va trencar una de les portes en intentar obrir-la per la força des de dins, segons va explicar l' Herald d'Aragó.

A causa d'aquest incident, l'avió de la companyia aèria búlgara Wizz Air va quedar inoperable, cosa que va resultar en un retard de més de 28 hores per al vol . La Guàrdia Civil va ser alertada immediatament i es va encarregar de controlar el passatger ebri, a qui van desallotjar immediatament.

El vol estava programat per enlairar-se des de l'Aeroport de Saragossa a les 9:15h. del dissabte 30 de setembre es va veure obligat a endarrerir-se fins a les 13:20 h. del diumenge 1 doctubre.

Durant aquestes 28 hores de demora, els passatgers van passar gran part de dissabte esperant pacientment a l'aeroport. Cap a les 23.00 hores, l'aerolínia hongaresa, en adonar-se que les reparacions estaven prenent més temps del previst, va decidir allotjar els passatgers a diversos hotels de Saragossa.

Com a problema afegit, no tots els 224 passatgers van volar cap a Bucarest, ja que 50 van haver de quedar-se a terra per motius de seguretat.

El passatger ebri va ser portat a les instal·lacions de la Guàrdia Civil de Saragossa, encara que no se sap si va ser arrestat ni per quins delictes podria ser acusat, en cas que sigui procedent.