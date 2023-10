El Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia (TSJA) ha confirmat la sentència de la Secció Tercera de l'Audiència Provincial de Huelva que ha condemnat per un delicte d'odi un home de La Palma del Condado (Huelva) a qui han imposat sis mesos de presó i el pagament d'una indemnització de 1.500 euros per dany moral a una metgessa originària de República Dominicana que el va atendre al centre de salut del municipi comtal ia la que va anomenar "panxita".

Arxiu - Seu del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia (TSJA). - EUROPA PRESS - Arxiu

Segons recull la sentència, els fets es van produir el març del 2020 quan el condemnat va acudir al centre de salut de La Palma del Condado a fi de rebre assistència mèdica.

Allà, va haver d'esperar per ser atès a causa d'un problema tècnic a la consulta de la metgessa que prestava el servei d'urgències, que es va dirigir a la consulta d'infermeria per tal d'atendre'l, "moment que l'acusat amb el deliberat propòsit de humiliar-la i menyscabar la seva integritat moral, motivat per l'origen nacional de la sanitària, nascuda a la República Dominicana, s'hi va dirigir cridant-lo en presència de la resta d'usuaris "panxeta, vés-te'n al teu país de merda a treballar que has vingut aquí i no vols treballar”.

Per això, la professional sanitària "va haver de ser auxiliada per una altra companya que la va acompanyar fins al taulell d'administració, mentre l'acusat la seguia pels passadissos del centre de salut".

Davant d'això, la defensa va apel·lar al TSJA apuntant que les declaracions de l'ara condemnat "van ser el fruit d'una situació incontrolada" ja que "la impotència que va sentir davant la desatenció de la metgessa a causa d'un simple problema informàtic a l'ordinador del seu despatx al que donava prioritat, va ser el que el va portar a actuar de forma sobtada i sense ni tan sols pensar què deia a causa de l'estat febril que presentava".

Tot i això, l'Alt Tribunal andalús es mostra en la sentència "d'acord amb la valoració de l'Audiència de Huelva" que ha assenyalat que "no hi ha dubte de la voluntarietat de l'acció i de la consciència de l'acusat que les seves paraules de menyspreu dirigides a aquesta persona les va pronunciar tan sols en atenció a la seva nacionalitat, evidenciant el desig d'humiliar-la per la seva condició d'estrangera i per tant per raons discriminatòries i no per la mala atenció del servei encara que ho fes en ocasió del que considerava una desatenció al pacient ".

Així les coses, "descarta amb això que les paraules ofensives dirigides per l'acusat a la metgessa fossin conseqüència de l'estat febril que presentava en aquell moment i pogués fer-lo desvariar o dir incoherències no meditades com a reacció a l'actitud de la doctora".

El TSJA matisa que en el cas, "és cert que la conducta de l'acusat va ser puntual, però no la podem qualificar d'una simple reacció davant d'una situació que l'acusat no pogués controlar per més indignat que pogués estar per no rebre la ràpida intervenció mèdica que al seu parer requeria".

"Les seves paraules ofensives delaten que va ser la condició d'immigrant de la metgessa i la seva nacionalitat hispanoamericana el que el va moure a pronunciar-les com a expressió d'un indissimulat sentiment xenòfob davant d'una contrarietat que podria haver justificat potser una protesta de qualsevol altra classe, però no carregant contra ella amb aquestes mencions de menyspreu, no només cap a la seva persona per ser estrangera i procedent d'un país o una zona del món que segons sembla l'acusat considera de categoria inferior al nostre sinó qüestionant també la seva professionalitat com a metge precisament per la seva nacionalitat", subratlla el TSJA.

D'aquesta manera, el TSJA considera que les paraules del condemnat "no permeten el dubte sobre la veritable intencionalitat i voluntat de l'acusat en pronunciar-les" que és "desacreditar-la" davant les persones que estaven al centre de salut, "menysprear o menysprear la seva valia i humiliar-la o ferir-la en el seu amor propi, en afloració clara a l'exterior d'un sentiment o una ideologia interna d'odi al diferent per ser estranger i no només residir sinó exercir la Medicina a Espanya, en evident fallida del principi d'igualtat".

Per tot això, la sala de l'Alt Tribunal andalús desestima el recurs d'apel·lació de la defensa i així ratifica la sentència de l'Audiència Provincial d'Huelva que el condemna com a autor penalment responsable d'un delicte d'odi ja definit a la pena de sis mesos de presó i multa de sis mesos amb una quota diària de sis euros, així com ha indemnitzar la metgessa amb 1.500 euros per dany moral, però l'absol del delicte lleu d'amenaces.