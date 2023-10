Quad / Freepik

La Policia Local de Lena ha detingut una dona de 41 anys per suposadament haver comès un delicte contra la seguretat viària, que podria comportar una condemna de tres a sis mesos de presó o de 31 a 90 dies de feines comunitàries.

El delicte va tenir lloc dilluns dos d'octubre passat, quan els agents policials van detenir una dona que circulava sense casc en un quad. La infracció anava molt més enllà, ja que la policia va comprovar que circulava sense carnet perquè havia perdut els punts, i el quad no tenia ni ITV ni segur .

A més, el quad anava amb un remolc lleuger "amb la placa d'un altre vehicle" i a dins hi havia el cos d'un ruc mort que ni tan sols tenia el xip.

Els incidents han estat informats als serveis veterinaris de l'Oficina Comarcal "per si es poguessin derivar algun tipus de responsabilitats en matèria de benestar animal". A més d'enfrontar càrrecs per presumpta violació a la seguretat viària, la dona també està subjecta a denúncies administratives per conduir un vehicle sense passar la inspecció tècnica (ITV) i sense estar assegurat.