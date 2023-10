Una imatge de les restes de la festa. Foto: Mossos

Els Mossos d'Esquadra van identificar, diumenge passat 1 d'octubre, 3 homes de 26, 30 i 33 anys per presumptament organitzar una festa il·legal amb unes 500 persones a prop de Llagostera (Gironès) , a la zona de Can Cabanyes de Montagut. Des de la policia catalana han explicat a Europa Press que diversos efectius s'han desplaçat fins al lloc i han localitzat uns 400 vehicles i unes 500 persones a la zona que "dificultaven el pas per la pista forestal".

En aquell moment no van identificar els organitzadors per la " manca de col·laboració, les persones en actitud festiva sota els efectes de l'alcohol i les drogues i per evitar un problema d'ordre públic ".

"MULTITUD DE RESIDUS"



El passat dilluns 2, els agents de la Unitat Regional de Medi Ambient van fer comprovacions i van localitzar “ multitud de residus i deixalles ”.

A prop de la ubicació afectada van trobar 4 vehicles amb tot el material necessari per a l'organització de la festa (neveres, generadors elèctrics i altaveus de grans dimensions), i van identificar els presumptes responsables.

La Unitat Regional de Medi Ambient denunciarà els organitzadors per un “abocament de residus sòlids” durant la celebració de la festa, i s'obriran diligències adreçades al Departament de Jocs i Espectacles.

A més, han explicat que la festa es va fer sense permís del propietari de la finca ni de l'Ajuntament de Llagostera ni de l'administració competent.