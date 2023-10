Demanen 12 anys de presó per l'agressió sexual al Prat de Llobregat. Foto: Europa Press

La Fiscalia i l'acusació particular han demanat condemnar a 12 anys de presó l'home acusat de presumptament agredir sexualment una dona al Prat de Llobregat el març del 2021, a qui va contactar per internet a través d'un anunci on ella es oferia com a cuidadora de gent gran i nens i fingint que la volia contractar perquè cuidés la seva mare.

L'escrit d'acusació de la Fiscalia, al qual ha tingut accés Europa Press, exposa que l'home, que aleshores tenia 68 anys, va fer servir un nom fictici en contactar amb ella, va fer servir el número ocult per trucar-la i no li va dir la direcció del pis on treballaria.

