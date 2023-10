Judici a l'Audiència Provincial - EUROPA PRESS

La secció segona de l'Audiència Provincial de Castelló ha jutjat avui un home per a qui el fiscal sol·licita 15 anys de presó per un delicte continuat d'agressió sexual per violació exercit sobre la filla; ia la mare de la menor, per a la qual el ministeri públic demana 8 anys de presó, a qui acusa de ser còmplice.

A més, el fiscal demana per a tots dos processats que se'ls prohibeixi aproximar-se a menys de 500 metres i comunicar directament o indirectament amb la seva filla durant un període de 10 anys que s'executarà amb posterioritat al compliment de la pena privativa de llibertat, així com la mesura de llibertat vigilada per temps de 10 anys per a tots dos, la concreció dels quals s'interessa sigui en la realització de teràpies obligatòries i cursos d'educació sexual.

Així mateix, sol·licita en concepte de responsabilitat civil, que l'acusat sigui condemnat a indemnitzar la seva filla amb 50.000 euros en concepte de dany moral, quantitat de la qual respondrà subsidiàriament la processada en qualitat de còmplice.

Segons les conclusions definitives del ministeri públic, l'acusat, mentre convivia amb la seva filla menor al domicili familiar d'un poble de la província de Castelló, en reiterades ocasions, amb una freqüència de gairebé tots els caps de setmana, entre el 2009 i el 2013 i quan la menor tenia entre 4 i 8 anys, va mantenir relacions sexuals amb ella, del que tenia coneixement la mare de la jove, "que no feia res per impedir-ho".

Com a conseqüència d'aquests fets, la menor ha manifestat una síndrome ansiós depressiva posttraumàtica amb alteracions alimentàries i trastorn dels vincles parentals, segons el fiscal.

Els acusats durant el judici han negat els fets. Així el processat ha indicat que la seva filla li ha escrit cartes demanant-li perdó i que des de fa mesos té contacte amb tota la família.

Així mateix, la mare de la víctima, que ha reconegut que la seva filla patia anorèxia, ha assegurat que durant una temporada va estar en una institució religiosa de Cantàbria, on li van dir que no podia veure-la per consell mèdic, tot i això ella va ser . A més, ha relatat que la relació actual amb la seva filla és normal i que, fins i tot, la truca per telèfon cada deu minuts.

La processada també ha indicat que abans d'entrar al jutjat li ha dit la seva filla que l'havia anomenat una monja de la institució religiosa en què va estar per dir-li que declarés contra ells.

La víctima, per part seva, que ha declarat després d'un paraban, ha reconegut que li va explicar a una monja de la institució religiosa que el seu pare n'havia abusat durant temps, i després la religiosa va presentar una denúncia, i que va ratificar aquestes acusacions davant del jutjat. Tot i això, ha assegurat que posteriorment va presentar un escrit davant la Generalitat Valenciana dient que res del que havia dit era veritat.

VOLIA "CRIDAR L'ATENCIÓ"

La menor ha declarat avui que ha acusat els seus pares perquè no es trobava bé psicològicament i volia "trucar l'atenció" perquè considerava que era la filla que menys volien. "Després em vaig adonar que se m'havia anat de les mans", ha dit.

La noia, que ha negat que hagi patit algun tipus de pressió a l'hora de declarar avui, ha indicat que ha rebut tractament psiquiàtric i que el que va declarar al principi respecte als fets va ser "fruit" de la seva invenció. A més, ha subratllat que la mare superiora de la institució religiosa li ha trucat perquè testifiqués que els abusos eren certs.

L'àvia de la menor ha explicat que la seva néta no li va dir mai res respecte als fets, i que "mai" no hi ha influït perquè no declarés contra els seus pares. "Sempre li he dit que digui la veritat", ha afegit. Així mateix, ha apuntat que mai ha vist cap lesió física a la seva néta, "doncs no ho hagués permès".

Un dels germans de la menor ha declarat que "mai" no ha vist cap tipus d'abús sobre ella. "Els meus pares són molt afectuosos i som una família normal", ha dit.

La mesura forense que va fer el peritatge l'agost del 2022 després d'entrevistar-se amb la menor ha subratllat que patia un trastorn de conducta alimentària -amb símptomes relacionats amb anorèxia i bulímia- i síndrome ansiós. Ha indicat que la noia va explicar que en mesos anteriors havia patit abusos sexuals del pare i que la mare en tenia coneixement.

"Considerem que el relat que ens va fer tenia credibilitat", ha apuntat la pèrit", ha indicat.

Per part seva, una de les monges de la institució religiosa on va estar la menor i que va denunciar els fets ha assegurat que la noia els va explicar que hi havia hagut relacions abusives per part del seu pare amb ella; i ha afegit que la menor es mossegava i es feia talls als braços i que li va dir que feia això "per oblidar altres dolors".

"NO EM VA SEMBLAR QUE DIGUÉS COSES QUE NO FOSIN VERITAT"

"No em va semblar que digués coses que no fossin veritat, no ho he dubtat ni ho dubto pel dolor amb què ho relatava", ha apuntat la religiosa.

Una altra de les monges de la institució ha explicat que la menor havia tingut convulsions i fins i tot absències d'entre 20 i 30 minuts. "El neuròleg ha dit que era fruit d'una somatització del que havia tingut de petita", ha afirmat.

També ha declarat un pèrit que va instruir un expedient de la menor i els seus germans per veure la possibilitat de posar-los protecció després de la denúncia, la qual ha assenyalat que no es va obtenir cap indicador de risc des de cap àmbit, i que va considerar que la separació de la menor de la institució religiosa en què estava seria "beneficiosa" per a ella.

Els pèrits proposats per la defensa dels acusats han relatat que la menor patia un cas de psicologia fantàstica, "amb fabulacions i mentides amb diverses finalitats", i han destacat el "distanciament emocional amb què narrava els fets".

El fiscal ha elevat a definitives les seves conclusions, perquè considera que la menor "va denunciar abusos molt seriosos i per pressions administratives i familiars s'ha desdit", per la qual cosa ha sol·licitat una sentència de condemna. Finalment, l'advocada de la defensa dels acusats ha indicat que no pot dictar una sentència condemnatòria, ja que considera que no hi ha proves.

L'acusat, en dret a l'última paraula, ha manifestat que són una família "normal, humil i treballadora" i que vol molt els seus fills. La processada ha conclòs que no sap què li ha passat a la seva filla i que a la vivenda familiar no li ha passat res.