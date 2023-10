Arxiu - Imatge de fitxer d'un vehicle de la Policia Local de Màlaga. - POLICIA LOCAL MÀLAGA - Arxiu

Una nena de vuit anys ha aconseguit alertar, amb una trucada a la policia, sobre una agressió a la seva mare per part d'un home, la seva parella sentimental, que la intentava estrangular a Màlaga capital. La menor també va aconseguir obrir la porta de l'habitatge on el presumpte agressor es va tancar amb la víctima i la nena, permetent així l'accés als agents, que van detenir l'home.

Segons han confirmat fonts de la Policia Local de Màlaga, els fets han tingut lloc aquest 3 d'octubre passat, i no només la trucada i l'obertura de la porta per part de la nena han estat decisives, sinó que també els veïns han col·laborat en la resolució del succés.

I és que, en veure la forta agressió al carrer i al portal, un veí va anar fins a dependències de la Policia Local properes a l'immoble per donar la veu d'alarma. A més, per altra banda, la filla de la víctima també va trucar per telèfon a la Policia Nacional marcant el 091.

Els agents es van dirigir al lloc on el presumpte agressor es va tancar amb la víctima i la nena a la vivenda. Van poder veure a través de les gelosies de l'habitatge com l'est home intentava estrangular la dona prement les mans al coll i posant-li la cama sobre el pit per retenir-la. Finalment, va ser la nena qui va obrir la porta permetent l'actuació policial i la detenció.

Les fonts consultades assenyalen que tant l'home com la dona són estrangers, i que ell residia entre el Marroc i França amb visites també a Màlaga per visitar la seva parella.

La dona va informar els agents que, amb anterioritat, havia denunciat aquest home, si bé després va reprendre la seva relació amb aquest. També va explicar que aquest episodi violent s'havia iniciat quan el presumpte agressor li va demanar diners per anar a comprar, i ella li va dir que no els ho podia donar perquè no en tenia; i que abans d'agredir-la també la va amenaçar amb un ganivet.