Parteix del material d'una moto. Foto: Mossos

Els Mossos d'Esquadra han detingut 11 persones (9 d'elles a Barcelona, Martorell, Manresa i Terrassa, 1 a Tarifa (Cadis) i una altra a Motril (Granada) per presumptament robar motos a la capital de Catalunya i la seva àrea metropolitana, desmuntar-les per peces i enviar-les al Marroc per vendre-les.

El presumpte grup criminal robava motos acabades de matricular d'Honda i les portava en furgonetes a naus industrials per desarmar-les i preparar-les per a la venda per peces.

Seguidament, un presumpte clan familiar establert a Manresa , coordinat des de França, enviava el motor i el bastidor al nord d'Àfrica en furgonetes plenes de materials personals per evitar la policia o les autoritats frontereres i una empresa de transport traslladava la resta de peces; un cop al Marroc les muntaven i les venien.

Després d'identificar el presumpte grup, els Mossos d'Esquadra de la comissaria del districte de Gràcia de Barcelona van detenir vuit persones entre el 13 i el 14 de setembre; posteriorment la Policia Nacional en va detenir dues més a Tarifa i Motril i la policia catalana en va detenir una última a Terrassa.

Van recuperar 7 motos senceres ia peces, així com 10 baguls de moto, en diverses actuacions a Terrassa, Caldes de Montbui i Súria i es van poder tornar els vehicles a propietaris de Barcelona, Mollet del Vallès i Sant Cugat del Vallès.