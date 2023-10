La Fiscalia de Pontevedra sol·licita 11 anys de presó per a una dona acusada d'un delicte continuat d'abús sexual a una menor de 13 anys que va conèixer exercint la tasca com a treballadora social en un centre de menors on vivia la víctima.

Jutjats a Pontevedra @ep

Els fets procedeixen del jutjat d'instrucció número 2 de Redondela i seran jutjats aquest dimarts i dimecres a la secció cinquena de l'Audiència Provincial de Pontevedra, amb seu a Vigo. La vista ja havia estat assenyalada per al mes de març d'aquest any, però va ser suspesa en aquella ocasió a causa de la vaga de lletrats.

Segons l'escrit de qualificació fiscal, l'acusada va mantenir una relació sentimental "tenint relacions sexuals completes" amb una menor de 13 anys que havia conegut en la condició de treballadora social en un centre de menors on va treballar.

Per resolució de data 30 de gener de 2020 es va acordar una ordre de protecció que prohibia a l'acusada acostar-se a menys de 100 metres de la menor i de comunicar-s'hi per qualsevol mitjà, que continua en vigor.

El Ministeri Públic sol·licita per a l'acusada la prohibició de comunicar-se amb la víctima o aproximar-s'hi, al seu domicili, lloc de treball, centre d'estudis i qualsevol lloc on aquesta estigui a menys de 100 metres per un temps de 15 anys .

També la seva inhabilitació per a lexercici de qualsevol professió o ofici que impliqui relació o contacte amb menors dedat per temps de 16 anys o, si escau, durant cinc anys més que la pena privativa de llibertat que resulti imposada. Com a responsabilitat civil, demana una indemnització de 5.000 euros, a més d'11 anys de presó.