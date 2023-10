Un control. Foto: Policia de Navarra

Un conductor de 23 anys, positiu en alcohol, ha estat interceptat aquest 9 d'octubre a la matinada després de xocar contra un vehicle estacionat al carrer Guelbenzu, a Pamplona, i abandonar el lloc de l'accident donant-se a la fuga.

Segons han informat des de Policia Municipal a les seves xarxes socials, està sent investigat per un delicte contra la seguretat viària. En total, el cos policial ha atès durant el cap de setmana 12 accidents de trànsit amb resultat de danys materials.

Durant els controls realitzats el cap de setmana, 720 conductors han estat sotmesos a les proves d'alcohol i/o drogues. Un total de 29 conductors han estat interceptats, dels quals, 3 hauran d'acudir al jutjat com a investigats en un delicte contra la seguretat viària, 22 han estat denunciats administrativament per llençar positiu en alcohol i 4 per llençar positiu en droga.