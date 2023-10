Un operari municipal atén l?animal. Foto: Ai. d'Almeria

Una euga desnodrida ha estat rescatada pel personal municipal de neteja i agents de la Policia Local d'Almeria , que la van trobar abandonada a l'avinguda del Mar.

L'animal, segons ha informat el Consistori a les seves xarxes socials, patia desnutrició severa i estava desplomat a terra, encara que ja es troba en bon estat.

Com han explicat i es pot veure al vídeo que il·lustra el missatge, l'euga ha estat portada al Centre Municipal Zoosanitari on està sent curada i atesa per personal especialitzat.

Tot i l'estat en el va ser trobada, les mateixes fonts asseguren que l'animal ja està menjant "i tot apunta que es recuperarà perfectament"