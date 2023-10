Foto: Guàrdia Civil

Un home de 25 anys ha mort aquest diumenge a Bera com a conseqüència de les ferides sofertes en explotar un dispositiu electrònic que estava carregant a la tauleta de nit mentre dormia.

Cap a les 14.20 hores, agents de Seguretat Ciutadana de la Guàrdia Civil han estat requerits per veïns per una explosió que ha provocat un petit incendi al llit on dormia la víctima, i li han produït cremades greus.

Els agents han fet maniobres de reanimació al ferit fins a l'arribada d'assistència sanitària. Posteriorment ha estat traslladat en helicòpter medicalitzat a l' Hospital de Creus (Biscaia) amb pronòstic molt greu. Finalment, l'afectat mort.

Al lloc hi han acudit també Bombers de Navarra a causa del fort fum que hi havia a l'habitatge provocat per l'explosió.

Agents de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Navarra investiguen les causes de lincendi.

Després de la realització de la inspecció tècnica ocular per part d'agents de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Navarra, s'observa que la ignició s'ha pogut deure a un dispositiu electrònic que estava endollat, i no pot precisar de quin tipus per l'estat que ha quedat. A terra hi havia un telèfon mòbil sense signes d'explosió ni ignició, descartant que el motiu de l'explosió hagi estat el telèfon mòbil.