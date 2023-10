Autobús accidentat / @EP

La desgràcia s'ha assentat a Cadis després que un autobús s'hagi accidentat i hagi atropellat diverses persones a l'avinguda de les Corts , a prop d' El Corte Inglés . Lamentablement, tres persones van perdre la vida a l'accident i dues més van resultar greument ferides.

Segons la informació disponible fins ara, sembla que el vehicle va perdre el control després de baixar del segon pont en direcció a Cadis. Va creuar la mitjana i va acabar a la vorera, just a sobre de la parada de taxis del carril oposat.

Segons informes de les autoritats locals, el conductor de l'autobús va donar negatiu a la prova d'alcoholèmia i se li prendrà declaració. La Policia està investigant actualment les causes de l'accident, que ha commocionat profundament tant el barri d'Astilleros com tota la ciutat.

L'incident va tenir lloc poc després de dos quarts de quatre de la tarda. El servei d'emergències 112 va rebre múltiples trucades al voltant de les 15.45 hores, alertant sobre un possible atropellament que involucrava diverses persones. Els ciutadans van informar sobre la possibilitat de víctimes mortals i ferits greus.

De seguida, la sala de coordinació va activar el Centre d'Emergències Sanitàries (CES) 061, així com la Guàrdia Civil, la Policia Local i la Policia Nacional, a més dels Bombers, que es van dirigir ràpidament al lloc dels fets.

Les passatgeres de l'autobús eren estudiants d'infermeria de Jerez que es dirigien a fer pràctiques en un centre de salut a la ciutat de Cadis. Totes estaven visiblement commocionades al lloc de l'accident, a l'espera que la policia recopilés les dades. Segons els testimonis presencials, sembla que el conductor va perdre el control del vehicle al revolt d'entrada a Cadis i va resultar en l'atropellament d'almenys set o vuit persones.

L'autobús, evidenciant la velocitat a què circulava, va fer caure senyals de trànsit i dues palmeres en el seu trajecte, les quals van quedar al sostre del vehicle. Lamentablement, no va poder evitar atropellar les persones que es trobaven al seu camí.

L'avinguda ha estat tancada al trànsit mentre es duu a terme la investigació del que ha passat. A més, els bombers estan treballant en la tasca de retirar les palmeres i assegurar l'autobús per permetre la reobertura del trànsit tan aviat com sigui possible.