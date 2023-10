El Jutjat d'Instrucció 3 de Reus (Tarragona) ha enviat aquest dilluns a presó provisional un home per presumptament matar a puntades de peu un altre durant una baralla després d'un concert, amb l'ajuda d'un altre home que la policia no ha aconseguit identificar.

Arxiu - Jutjats de Reus - EUROPA PRESS - Arxiu

En una interlocutòria, el jutge exposa que divendres a la nit 29 de setembre tant la víctima com el detingut van anar a un concert a la plaça Mercadal de Reus, on van discutir.

Arran de la discussió el personal de seguretat del concert va expulsar la víctima, que se'n va anar de la plaça, i instants després el sospitós se'n va anar pel mateix carrer.

Allà es va trobar amb l'altre sospitós, no identificat, i tots dos es van trobar amb la víctima i el van colpejar fins a provocar-li un xoc hemorràgic pel qual va morir.

CÀMERES I TESTIMONIS



Com a indicis, el jutge compta amb enregistraments de les càmeres de seguretat del carrer i amb les declaracions de testimonis que van veure la pallissa i van trucar a emergències.

Dues dones han reconegut el sospitós com un dels dos homes que batejava la víctima, una identificació de la qual han assegurat "no tenir dubtes" perquè el sospitós és una persona coneguda a Reus per ser conflictiva i dedicar-se a fer malabars.

L'home ha negat que hagi comès el crim: primer va dir que no havia vist la víctima després de la discussió al concert, tan bon punt no recordava si ho havia tornat a veure i finalment que recordava veure el segon sospitós que no s'ha identificat donant una puntada de peu a les costelles a la víctima, una declaració que el jutge titlla d'"incoherent".