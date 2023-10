Una ambulància del SEM. Foto: Europa Press

Un nen de 2 anys ha mort després de resultar ferit crític durant un incendi al districte V de Santa Coloma de Gramenet el divendres 6 d'octubre passat.

En una publicació dimarts 10, l'Ajuntament de la ciutat ha explicat que el menor ha mort a l' Hospital Vall d'Hebron de Barcelona després d'ingressar per les ferides provocades durant l'incendi.

El consistori hissarà les banderes a mig pal com a mostra de dol per la pèrdua del menor, mentre que els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir les causes del foc.