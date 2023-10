Imatge de les bessones i el nuvi d'una d'elles acusats de matar el nuvi de l'altra el 2021 a Sabadell / @EP

Les dues bessones acusades de matar el nuvi d'una el 2021 a Sabadell (Barcelona) han negat que participessin en el crim, mentre que el cunyat de la víctima ha confessat els fets.

Tots tres han declarat aquest dimarts al judici amb jurat que segueix a l'Audiència de Barcelona, en què s'enfronten a una petició de 24 anys de presó per assassinat, i tots han contestat només les preguntes de les seves defenses.

La parella de la víctima i el cunyat compartien pis, i aquella nit l'home ha assegurat que quan va arribar a casa va sentir una discussió al dormitori de la dona, on va sentir que es trencaven uns vidres, i va agafar una barra metàl·lica (una pota de cabra) i va entrar a l'habitació.

Ha afirmat que allà estaven la víctima i la seva parella, discutint, i ha assegurat que el seu cunyat li va intentar donar un cop de puny, i després ell li va colpejar amb la pota de cabra al cap i després el va seguir fins al replà, el va seguir colpejant. i ho va matar.

AFIRMA QUE ERA VIOLENT

La dona ha coincidit amb ell en explicar que estava discutint amb la seva parella, segons ella perquè s'havia alterat en saber que el cunyat arribaria al pis atès que tenia una mala relació amb la família de la dona: “Era violent, m'havia agredit física i verbalment”, ha dit la dona en explicar per què la seva família no acceptava la seva parella.

Pota de cabra / Arxiu

Tot i així ha assegurat que la seva relació de parella era bona, amb algunes discussions sense rellevància, i durant la discussió d'aquella nit ha explicat que la víctima la va llençar sobre el llit abans que arribés el cunyat.

ELS GRAVAREN NETEJANT

Aquella nit, veïns de la finca van gravar a través de l'espiell com els tres acusats movien el cos i netejaven les restes de sang del replà, cosa que la dona ha assegurat que ho va fer perquè el seu cunyat els ho va ordenar i perquè estava "en pànic" , immobilitzada".

La seva germana, que era cunyada de la víctima i segueix aparellada amb l'acusat que ha confessat, s'ha limitat a declarar que no va participar en el crim ni ho va poder evitar.

"A LES DUES ALLÍ"

A diferència de la versió dels acusats, que tenen dret a mentir per defensar-se, la Fiscalia creu que entre tots tres van planificar el crim i que l'assassí confés i la seva parella van arribar al pis on hi havia la víctima per sorpresa.

A més dels enregistraments i les declaracions dels testimonis, a la causa consta com a prova un missatge de Whatsapp que l'autor confés va enviar a la parella uns 20 minuts abans del crim, en què li deia "A les dues allà".