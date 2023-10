Arxiu - Un cotxe dels Mossos d'Esquadra i ambulàncies del SEM en un accident de trànsit

Un motorista ha mort aquest dimarts cap a les 12-41 hores al caure amb el seu vehicle a la via L-503 a La Torre de Cabdella (Lleida) per causes desconegudes.

La víctima es tracta de la 120 en accidents mortals a la xarxa viària interurbana de Catalunya, 41 de les quals han estat motoristes, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.

Els Mossos d'Esquadra, que encara investiguen les causes de l'accident, han enviat tres patrulles al lloc; els Bombers de la Generalitat han enviat una dotació i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha mobilitzat dues unitats i un helicòpter medicalitzat.