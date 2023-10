El local on va passar. Foto: Europa Press

El jutge d' Instrucció número 39 de Madrid ha obert unes diligències per investigar una suposada violació d' una noia de 20 anys als banys de la discoteca Kapital de Madrid després d' haver estat drogada .

L'agressió sexual va tenir lloc el 10 de setembre passat quan la noia va ser abordada per un home als lavabos de l'última planta del local. La policia sospita que podria haver estat víctima d'una submissió química.

L'acusació particular, exercida pel despatx Ospina Advocats, ha sol·licitat la recerca i la captura per a l'agressor, que es troba de moment en parador desconegut. La jove s'hauria fet amb la targeta d'identitat en què consta que és un ciutadà argentí.

Segons consta a la denúncia, a la qual va tenir accés Europa Press , la jove estava aquella nit a la popular discoteca madrilenya amb tres amigues d'origen nord-americana. En un moment de la nit, dues de les seves amigues se'n van anar i es va quedar amb una altra la zona VIP de la primera planta.

Cap a les 4 de la matinada, va decidir pujar a l'última planta perquè on es trobava no hi havia bany. A partir d'aquí només recorda que un home la va abordar dins d'un dels banys i la va violar. El seu següent record és trobar-se al pàrquing i que dos homes la van introduir en un vehicle, i va ser portada al seu domicili.

La víctima va aconseguir la targeta d?identitat del presumpte agressor, d?origen argentí, i la va entregar a la policia. Després del que va passar, va anar al Servei d'Urgències de l'Hospital de la Pau i va denunciar els fets cap a les cinc de la tarda del mateix dia.