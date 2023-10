El centre de salut. Foto: Google Maps

Els autors de l' emissió de gas pebre dijous 12 d'octubre en un centre de salut de Montijo , que va obligar a desallotjar les seves dependències, van ser dos joves d'uns 20 anys que hi van anar per ser tractats després que s'estiguessin llançant mútuament el mateix fluid, actitud que van mantenir una vegada a l'interior de les instal·lacions sanitàries.

Així ho ha especificat l'alcalde de la localitat, Javier Cienfuegos, a través d'un comunicat, a fi d'aclarir que "en cap moment" s'ha tractat d'un "atac deliberat ni cap al personal, els usuaris o el mateix edifici".

"Dos joves d'uns 20 anys van anar al centre sanitari per ser atesos, atès que havien estat fent-se un pebre a l'altre", explica el primer edil. Un cop al centre, i mentre esperaven a ser atesos, "van continuar tirant-se entre ells el gas, provocant conseqüències nocives i perjudicials per a la resta de persones que hi eren", obligant al seu desallotjament ja que els pacients fossin atesos en ambulàncies.

Davant d'aquests fets, l'ajuntament assenyala que no pretén "emparar ni justificar" les actuacions d'aquestes dues persones, les responsabilitats de les quals espera que siguin "depurades", però tampoc vol que es generi "cap tipus d'alarma al municipi usant expressions com a atac deliberat" , quan no va ser tal".

El consistori expressa el seu "total suport i màxima gratitud" a tot el personal del Centre de Salut, que va actuar de forma "ràpida, professional i eficaç" per evitar que els danys i perjudicis a totes les persones, que en el moment dels fets , es trobaven al recinte sanitari, per aquest acte "tan reprotxable i mancat de tota sensatesa", que "ha pogut tenir conseqüències més grans si no fos per aquest magnífic procedir de l'equip sanitari i laboral"