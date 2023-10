Els cobraven entre 8.000 i 14.000 euros en funció de l'amagatall, la qualitat de la documentació falsa o la destinació final. EP

La Policia Nacional ha arrestat onze persones a Algesires (Cadis), Tarragona i Madrid en una operació en què ha desarticulat una xarxa criminal que presumptament traslladava migrants amagats en camions des del Marroc a través de la frontera marítima del municipi andalús.

Entre els detinguts hi ha el suposat líder de la xarxa, que ha ingressat a la presó. Se'ls investiga com a presumptes responsables dels delictes de pertinença a organització criminal, afavoriment de la immigració il·legal i falsedat documental, segons ha indicat aquest dissabte la policia.

L'entramat, establert a Tarragona, proporcionava documents falsos als migrants a Tànger (Marroc) perquè poguessin embarcar després de pagar quantitats que oscil·laven entre els 8.000 i 14.000 euros.

L'organització adaptava part dels camions per amagar a dins fins a cinc persones i, quan arribaven a Espanya, els facilitaven transport per dirigir-se a altres punts del país.

Amb els documents falsos espanyols que els proporcionaven podien accedir als vaixells comercials amb destinació a Espanya per, un cop a l'interior dels vaixells, accedir al celler, on s'amagaven als baixos d'algun dels camions de l'organització.

EN ARRIBAR A ESPANYA ELS MOVIEN EN COTXE O AUTOBÚS



Els vehicles estaven preparats, ja que tenien zones ocultes de les cabines o en zones properes al motor prèviament modificades i habilitades com a lloc d'amagatall.

Les quantitats que l'organització cobrava als migrants eren més grans o menors en funció del lloc on els amagaven, la qualitat dels documents falsos o la destinació final a què eren traslladats.

En anar ocults dins dels camions no havien d'ensenyar la documentació falsa a les fronteres espanyoles. Després de passar el control fronterer, es dirigien fins als voltants del Port d'Algesires, on els treien els documents i eren traslladats a altres llocs d'Espanya amb vehicle particular o els aconseguien bitllets d'autobús.

Els agents de la Policia han fet cinc entrades i registres a Tarragona i Reus, en què han intervingut documentació relacionada amb la investigació.