La investigació de la mort del jove cordovès de 18 anys d'edat Álvaro Prieto , el cadàver del qual ha estat localitzat entre dos vagons de tren a la zona de tallers de l'estació ferroviària de Santa Justa, a Sevilla, després de la seva desaparició el matí del 12 d'octubre a l'entorn d'aquesta infraestructura, estudia l'electrocució com a principal hipòtesi sobre les causes de la seva mort, que sembla que es va produir el mateix dia de la desaparició.

La policia, bombers i la UME, despleguen els dispositius per treure el cadàver d'Alvaro Prieto entre dos trens a prop de l'estació de Santa Justa @ep

Així ho han assenyalat fonts del cas, precisant no obstant que serà la prova de l'autòpsia la que concreti al detall les causes de la mort del jove , desaparegut aquell matí del 12 d'octubre després de perdre un tren que tenia previst agafar a Santa Justa per tornar a Còrdova.

Mentrestant, el Jutjat d'Instrucció número onze de Sevilla, encarregat de la investigació de l'assumpte, ha aixecat el secret de sumari que havia decretat en les actuacions, a compte de la troballa del cadàver del jove entre dos vagons de tren a la zona de tallers de la citada estació ferroviària.

PESQUISES JUDICIALS



Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia (TSJA), aquesta instància judicial era la responsable de la investigació de la desaparició del jove, que havia passat la nit prèvia a una sala de festes de Sevilla Est en companyia d'altres joves, al ser la instància judicial que estava de guàrdia d'incidències quan es va rebre la denúncia de la desaparició.

Conforme estableixen els protocols en aquests casos, segons el TSJA, el jutjat esmentat va decretar el secret de les actuacions, que s'ha aixecat un cop localitzat el seu cadàver entre dos vagons a la zona de tallers de l'estació, on el matí d'actes hauria estat interceptat Álvaro Prieto per efectius de seguretat mentre intentava embarcar en un tren posterior al que havia perdut i per al qual no tenia bitllet.

AIXECAMENT DEL CADÀVER



Una comissió judicial sota la coordinació del Jutjat d'Instrucció número 17 de Sevilla, que es troba aquest dilluns de guàrdia d'incidències, s'ha traslladat aquest matí a la zona on ha estat trobat el cos, per aixecar el cadàver, extrem ja consumat .

TREN PARALITZAT "DES D'AGOST"



En paral·lel, el tren esmentat on ha estat trobat el cadàver del jove cordovès Álvaro Prieto es trobava sense prestar servei des del 24 d'agost passat , segons Renfe, que ha precisat que el vehicle estava avariat i durant aquests dies "no ha realitzat cap moviment ni ha estat sotmès a cap revisió ni manteniment”.

Així ho han expressat fonts de Renfe, que indiquen que el tren estava estacionat en una via d'apartat del Centre de Tractament Tècnic de Santa Justa, "i no s'havia mogut des del 24 d'agost passat".

Segons Renfe, aquest dilluns, uns operaris de la companyia ferroviària estaven realitzant amb aquest comboi una "maniobra interna, sense prestar servei de viatgers".