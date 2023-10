Arxiu - Un agent de la Guàrdia Civil al costat d'un vehicle a una carretera.

La Guàrdia Civil investiga un jove de 27 anys, veí de Muriedas (Camargo), que va simular el robatori del cotxe per evitar una denúncia per circular en direcció contrària.

El 4 d'octubre, una patrulla de Trànsit va observar un turisme que circulava pel carril contrari al punt quilomètric 3,400 de la carretera autonòmica CA-306, Peñacastillo-Escobedo.

En adonar-se de la presència dels agents, el conductor es va desviar cap a un camí veïnal i va conduir durant aproximadament 300 metres . Aleshores va baixar del cotxe, el va tancar i va abandonar el lloc.

Hores més tard, el conductor va anar al lloc de la Guàrdia Civil de Camargo per denunciar la sostracció del vehicle.

Els agents van instruir diligències en qualitat d'investigat el jove com a presumpte autor d'un delicte de simulació de delicte ja que, per intentar eludir la infracció administrativa per circular en sentit contrari, va presentar una denúncia falsa sobre la sostracció del turisme.