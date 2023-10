Un agent de trànsit dels Mossos. Foto: Mossos

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un conductor que dimarts passat 17 d'octubre presumptament anava a 191 quilòmetres per hora en una zona de 90 a la via L-311 al seu pas per Cervera (La Segarra), segons han comunicat aquest dimecres 18 doctubre.

La policia catalana va detectar l'home, de 25 anys, cap a les 16.22 hores en un punt mòbil de control de velocitat , una patrulla el va aturar poc després i li van obrir diligències per un delicte contra la seguretat viària.

El presumpte infractor compareixerà la setmana que ve davant del Jutjat d'Instrucció de Guàrdia de Cervera.