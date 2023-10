Un guàrdia civil està sent investigat pel presumpte atropellament mortal a un motociclista, amb l'agreujant que l'agent estava ebri quan es va produir el sinistre, la matinada del 8 d'octubre passat a l'A-357 al seu pas pel municipi malagueny de Cártama, segons han confirmat fonts de Trànsit.

Arxiu - Un agent de la Guàrdia Civil, d'esquena, al costat d'un vehicle oficial

Per aquests fets, l'agent de l'institut armat va ser detingut pels seus companys de Trànsit i traslladat davant del jutge de Guàrdia que va decidir posar-lo en llibertat amb càrrecs. El Guàrdia Civil no tenia antecedents i, actualment, segueix el cas pendent de l'informe definitiu de l'atestat, com ha avançat aquest dimecres Ser Málaga.

Cap a les 02.55 hores, el servei Emergències 112 Andalusia va rebre l'avís alertant d'una motocicleta encastada contra les baranes, a 50 metres de la sortida 65 de l'A-357, i d'una persona ferida. Activada Guàrdia Civil de Trànsit, Policia Local i 061, van ser els sanitaris els que van confirmar la mort de l'home.

La patrulla de la Guàrdia Civil va realitzar a l'agent, que conduïa el seu vehicle particular, les pertinents proves, donant positiu a les dues d'alcoholèmia. Els fets estan sent investigats.