Policia Nacional - EP

Una noia de 18 anys trans ha presentat davant la Policia Nacional que la matinada del dia 15 passat va patir una agressió sexual amb violació als banys d'una discoteca a Jerez de la Frontera (Cadis) per part d'un home d'uns 25 anys.

Segons relata a la denúncia, facilitada per l'Associació Trans d'Andalusia-Sylvia Rivera, la víctima va ser convidada per l'agressor a anar junts al bany, a la qual cosa es va negar. Posteriorment, i després d'entrar sola als serveis de dones, l'agressor va entrar i va començar a besar-la, de manera consentida. Finalment, després d'entrar sola en un dels lavabos per fer les seves necessitats, l'agressor hi va irrompre i va perpetrar l'agressió sexual.

Un cop presentada la denúncia, l'Associació Trans d'Andalusia-Sylvia Rivera ha indicat que us ofereix suport emocional, així com a la vostra família, a més d'haver realitzat les gestions pertinents d'accés al servei d'informació jurídica, assistència legal i atenció psicològica a les dones víctimes de violència sexual i abusos sexuals a Andalusia.

L'Associació ha demanat una investigació urgent que identifiqui l'autor, assenyalant que per això és fonamental la col·laboració de la discoteca on es van produir els fets, facilitant els enregistraments de les càmeres de seguretat.