La Policia Nacional ha informat aquest dimecres que la investigació de la mort d'Álvaro Prieto, el jove cordovès de 18 anys mort el 12 d'octubre passat electrocutat al tocar una catenària a la zona de tallers de l'estació sevillana de Santa Justa i el cadàver de la qual va ser localitzat aquest passat dilluns; compta amb imatges entregades diumenge passat i que reflecteixen com el jove "puja a la part superior d'un tren enfilant-se per la intersecció entre els dos vagons, i una vegada a la part superior, instantàniament cau fulminat" al buit comprès entre aquests vagons.

Arxiu - Imatge de recurs d'un cotxe de la Policia Nacional

Segons la Policia Nacional, el dia de la denúncia de la desaparició del jove, el 12 d'octubre, una vegada finalitzada aquesta cap a les 20.00 hores, es va establir contacte amb diferents centres hospitalaris i assistencials, i van ser revisades les persones detingudes les últimes hores. , "per si s'hagués registrat algun incident amb aquesta persona", que havia passat la nit prèvia en una sala de festes de Sevilla Est, havia perdut un tren de tornada a Còrdova per al qual tenia bitllet i havia intentat sense èxit entrar en un altre tren sense bitllet, abandonant després l'estació de Santa Justa.

El matí del divendres 13 d'octubre, segons la Policia Nacional, atès que les gestions realitzades el dia anterior van ser infructuoses, va començar la recerca amb la reconstrucció dels darrers moviments del desaparegut, que havia deixat l'estació en direcció a l'avinguda de Kansas City .

Es va procedir així a la cerca de testimonis ia la petició d'imatges de seguretat als establiments propers a l'estació de Santa Justa; "es va treballar sobre diversos albiraments que van resultar negatius"; es van sol·licitar manaments de localització del telèfon del jove i es van fer diverses gestions, com ara la sol·licitud d'examen per part de Renfe de les vies i dels trens que havien transitat per aquestes vies durant la franja horària d'interès, segons la Policia Nacional.

HELICÒPTER I DRONS



El dissabte, 14 d'octubre, segons el cos, es va fer una recerca àmplia pels voltants de Santa Justa composta per agents de la Policia Nacional, personal ferroviari i personal de la Unitat de mitjans aeris, amb un helicòpter i drones.

"Les cerques d'aquest tipus pretenien abastar la distància més gran possible, per la qual cosa es van realitzar des de Santa Justa fins al terme municipal de Carmona", assenyala la Policia detallant que a més va ser escomesa una recerca a bord d'un tren fins a Còrdova.

Ja el diumenge 15 va ser empresa una cerca "més exhaustiva i detallada als voltants de l'estació de Santa Justa", juntament amb personal i mitjans de la unitat canina de la UME especialitzats en la recerca de persones, abastant el tram soterrat que comunica Santa Justa amb Sant Bernat.

CAP A LA ZONA DE TALLERS



Dilluns passat, el dispositiu conjunt de recerca amb la UME va continuar segons la Policia Nacional als voltants de l'estació de Santa Justa i es va disposar per a la recerca a la zona de tallers i vies properes en direcció cap a Còrdova.

En el moment de la troballa del cadàver d'Álvaro Prieto, en ser gravat per un càmera de televisió per a una emissió en directe al programa 'Mañaneros' de la 1 de TVE, entre els vagons d'un tren immobilitzat des d'agost i que estava sent desplaçat , extrem que va aixecar les alarmes, l'esmentat dispositiu de recerca, segons la Policia Nacional, "es trobava actuant en direcció a aquest lloc, el qual havia de ser revisat dilluns al mateix matí".

Les imatges d'una càmera d'un establiment proper al lloc, que va ser lliurada als investigadors diumenge a la tarda, mostren segons la Policia Nacional "com finalment finalment mort puja a la part superior d'un tren enfilant-se just per la intersecció entre els dos vagons, i una vegada a la part superior instantàniament cau fulminat a l'interior del buit existent entre els dos vagons, on va quedar completament ocult fins que es va produir el moviment d'aquest tren dilluns al matí".