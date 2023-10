Agents del Grup de Delictes Informàtics de la Policia Foral de Navarra han obert recentment diligències a una dona de 45 anys per difondre, presumptament, vídeos de contingut sexual de la seva exparella "per tal de fer malbé la seva reputació".

Segons han informat des del cos policial, es tractaria d?un delicte de descobriment i revelació de secrets a través de les xarxes socials. Les actuacions es van iniciar amb la interposició de dues denúncies per part de l'exmarit de la investigada i la seva companya actual en què informaven que, en ocasió de la visita d'aquell a una filla comuna al domicili de la investigada, aquesta va aprofitar per fer-se amb el telèfon del denunciant i accedir al contingut, ja que el terminal no tenia bloqueig d'accés.

D'acord amb les denúncies presentades, la investigada es va fer amb diversos vídeos de naturalesa sexual que afecten els denunciants i els va difondre entre els familiars d'aquests a través de WhatsApp, "amb el propòsit de danyar-ne la reputació i perjudicar el desenvolupament normal dels seus vides als seus entorns d'origen".

En el curs de les investigacions, els agents van fer comprovacions sobre la difusió del material denunciat i van confiscar el telèfon de la denunciada per a una anàlisi que determini l'abast de la divulgació de les imatges a través dels diferents serveis de missatgeria i xarxes socials del dispositiu. Les diligències pròpies de l'atestat van ser remeses al Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 1 d'Estella, que tutela la causa.