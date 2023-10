Platja de Sant Adrià de Besòs / Flickr

Aquest dimecres passat es va trobar el cos sense vida d'un home a poca distància de la platja de Sant Adrià de Besòs . El cadàver va ser descobert flotant a l'aigua i posteriorment recuperat pel servei marítim de la Guàrdia Civil.

Aparentment, la víctima no presentava senyals d'haver patit violència abans del seu decés. No obstant això, els resultats de l'autòpsia donaran llum davant per saber les causes i les circumstàncies de la seva mort, una vegada es faci l'examen post mortem.



La Guàrdia Civil va rebre una alerta sobre la presència d'una persona flotant al mar a les proximitats de Sant Adrià de Besòs i es va mobilitzar immediatament al lloc. Els Bombers de la Generalitat van col·laborar en l?operació per recuperar i treure el cos de l?aigua, que era d?un veí de Badalona de 71 anys.

L'Institut Armat suggereix com a principal hipòtesi que la mort podria haver passat per causes naturals, almenys en una avaluació inicial que no va mostrar indicis de violència al cadàver.