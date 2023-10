Una família d' Alaró (Mallorca) ha presentat aquest dijous una denúncia davant la Guàrdia Civil per un cas d' assetjament escolar , després de rebre un vídeo en què un alumne obliga un altre a besar-li els peus i després l'agredeix amb puntades de peu al cap i un cop de puny.

El carrer on va passar l?agressió. - GOOGLE STREET VIEW

Els fets van tenir lloc dimarts passat al migdia, a la via pública a la confluència dels carrers plaça des Mercat i Sant Roc, tot just a uns metres de l'entrada del centre.

Tant l'agressor com la víctima estan matriculats al Col·legi Nostra Senyora de la Consolació, un centre concertat. L'agressor seria uns anys més gran que l'altre noi.

L'agressió va ser recollida en un vídeo gravat per un altre de menor. A les imatges --a les quals ha tingut accés Europa Press--, l'agressor llança la motxilla de la víctima a terra i li ordena que es posi de genolls i li besi les sabates. Un altre dels presents també el commina a fer-ho, amb actitud provocadora.

Quan la víctima, a terra , fa el que li diuen, l'agressor li propina dues puntades de peu a la cara, i mentre la víctima s'aparta, el gran li dóna un altre cop, un cop de puny.

Després d'això se sent algú dir "eh, ja, ja" perquè s'aturi, però el vídeo es talla en aquell moment, sense que fins aleshores ni l'autor de les imatges, ni cap dels nombrosos testimonis presents --tots menors --, intervingués per ajudar la víctima.

Fonts properes als fets han explicat que un altre alumne va passar per davant amb la seva germana petita, que va quedar impactada pel que havia vist i va arribar plorant a casa seva. En explicar el que va passar, la seva mare va trucar a l'escola.

A més, el vídeo, gravat per humiliar la víctima, va circular dins del municipi --un poble de 5.800 habitants-- i va arribar als familiars del noi . Quan la progenitora va parlar amb el menor, aquest va revelar que feia temps que patia assetjament.

Després de parlar amb el tutor i reunir-se amb el director del Col·legi i altres professors, la família ha presentat aquest dijous una denúncia a dependències de la Guàrdia Civil de Binissalem.

Per part seva, el centre ha promès als familiars que es prendran mesures, els han comunicat l'expulsió de l'agressor i que s'ha donat part a la inspecció educativa.

Des de la Conselleria d'Educació han confirmat que s'ha engegat el protocol d'assetjament escolar, encara que els fets hagin passat fora del centre.

L'AJUNTAMENT CONDEMNA ELS FETS I S'OFEREIX A LA FAMÍLIA



Així mateix, l'Ajuntament d'Alaró s'ha posat en contacte amb la família per oferir serveis municipals, inclosa l'atenció d'un professional de la psicologia per a la víctima. En declaracions a Europa Press, l'alcalde, Llorenç Perelló, ha condemnat "de manera enèrgica aquesta agressió".

"Aquest tipus d'actes no hi caben dins d'una societat com la nostra, i encara menys en un municipi petit" , ha assenyalat l'alcalde, que ha assegurat que aquest tipus d'incidents no són comuns al poble i ha desitjat "que no es torneu a repetir".

Perelló ha expressat "suport total" al centre educatiu i als docents, "que de seguida van posar en marxa els protocols", i ha manifestat "confiança" al sistema educatiu. L'alcalde també ha indicat que l'Ajuntament està a disposició de la Guàrdia Civil per col·laborar en allò que necessitin dins de la investigació.

Aquest mitjà de comunicació ha intentat reiteradament posar-se en contacte amb el Col·legi, però cap responsable no ha atès la petició.