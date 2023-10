Foto: Europa Press

La Guàrdia Civil ha detingut una dona de 50 anys a la localitat castellonenca d'Oropesa que presumptament es feia passar per advocada i va arribar a cobrar més de 3.000 euros pels seus serveis, segons ha informat l'Institut Armat en un comunicat.

Els fets van passar el dia 10 d'octubre passat quan tres veïns d'Oropesa es van presentar al Lloc de la Guàrdia Civil per denunciar la seva advocada, de la qual sospitaven que aquesta no exercia com a tal.

Segons van relatar les víctimes, van conèixer aquesta dona al carrer de la població, ja que oferia els seus serveis com a lletrada per acudir en la seva representació a judicis, emetre certificats oficials o únicament assessorament jurídic, i posteriorment es reunia amb els perjudicats als domicilis dels mateixos adonant-los de les gestions que havia realitzat, arribant a cobrar-los pels serveis més de 3.000 euros .

Els guàrdies civils van iniciar una investigació en què van poder aportar proves en què es demostrava que no exercia la professió de lletrada. Per tot això se'l va aturar el dia 17 d'aquest mes com a presumpta autora dels delictes d'usurpació de funcions públiques, intrusisme professional, estafa i falsedat documental. La detinguda té antecedents per delictes d'estafa.

Les diligències instruïdes van ser lliurades als Jutjats de guàrdia de Castelló i l'actuació ha estat realitzada per l'Àrea de Recerca de la Guàrdia Civil d'Orpesa del Mar.