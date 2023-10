Foto: @EP

L'operatiu desenvolupat aquesta setmana per la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a Catalunya i les Balears ha desmantellat la trama de trànsit de cocaïna més gran de Barcelona a Mallorca detectada fins ara, amb la confiscació de més d'una tona de droga.

Així ho han explicat aquest divendres el capità Eduardo Herrero, cap de la Policia Judicial de Guàrdia Civil, i l'inspector en cap Gerardo Pérez, cap de la Brigada de Policia Judicial de la Policia Nacional, en una roda de premsa a Palma.

En total han estat detingudes 72 persones : 33 a Barcelona i 29 a Palma, als quals se sumen deu detinguts més en fases anteriors de la investigació. Prop de 600 agents van participar a l'operatiu.

Les investigacions es van iniciar a principis d'estiu del 2022, quan agents de paisà van detectar tres germans d'origen dominicà que dirigien el trànsit de cocaïna entre els locals d'oci de Gomila. A tall d'anècdota, el tall de pèl estil degradat d'aquests germans és el que ha donat nom a l'operatiu: 'Operación fade'.

COCAÏNA MESCLADA AMB PULPA DE GUAYABA

Les indagacions van portar a identificar el capitost d'una organització criminal dedicada a la compra d'aquesta droga en grans quantitats.

En una primera fase, l'organització adquiria la droga des de Sud-amèrica, i la introduïen a Espanya aprofitant els canals internacionals de comerç de fruita exòtica, principalment guaiava, barrejant la droga amb polpa de fruita --es creu que amb una proposició del 30% -- que arribava congelada a Catalunya.

Un cop a Espanya, el grup processava aquesta barreja de fruita i droga a laboratoris a Barcelona i Tarragona, que han quedat desmantellats. Sotmetien la substància a diferents processos químics per separar la cocaïna de la part orgànica de fruita, fins a aconseguir el producte que finalment distribuirien el consumidor.

Als registres s'han intervingut 1.100 litres de diferents líquids impregnats amb cocaïna, així com 485 quilos de polpa de fruita barrejada amb cocaïna.

UN GRUP DE TRANSPORTISTES AMB DURA DISCIPLINA

Un cop obtingut el producte final, l'organització enviava la droga a les Balears a través d'un grup de transportistes establert des de fa sis anys.

Es tracta d'una dotzena de conductors organitzats que aprofitaven la seva feina en empreses alienes a l'activitat de narcotràfic. Policia i Guàrdia Civil estima que introduïen cada setmana deu quilos de cocaïna entre Mallorca, Eivissa i Menorca.

El líder del grup dirigia el trànsit entre xarxes colombianes i dominicanes distribuïdes per diferents ciutats catalanes. Presumptament camuflaven la droga entre els productes legals que transportaven Alcúdia en camió, i tornaven carregats de diners en efectiu per pagar els distribuïdors al mateix port de Barcelona.

Els investigadors han destacat el caràcter hermètic i rígid daquest grup, amb una dura disciplina, repartiment de tasques i jerarquia interna. Segons la investigació, per cada enviament podien cobrar 1.000 euros i obtenir així sobresous de 2.000 euros a la setmana, però els conductors que es retardaven als lliuraments es quedaven sense participar dels beneficis la setmana següent.

Les indagacions van detectar més de quatre línies independents de subministrament amb el mateix origen: introduïen la droga des de Sud-amèrica al port de mercaderies de València i Barcelona, on es repartia entre els camioners. Les vigilàncies sobre els conductors dels caps tractors van fer visible l'aparició de més d'una desena de grups criminals que havien estat investigats en el passat sense haver determinat com introduïen la cocaïna a les Illes.

DISTRIBUÏEN A CLANCES DE SON BANYA

Un cop a Mallorca, la droga se subministrava a tres clans de Son Banya, sent el principal el 'Clan de l'Ove', el cap del qual ha estat a la recerca des de fa anys per tràfic de drogues i ha estat detingut aquest dimarts al poblat.

Els altres són el 'Clan de la Pipi', a la recerca també, i el 'Clan del Cabrero', que va sortir de presó fa menys de dos anys.

A més, els agents van identificar un altre líder que dirigia la venda de cocaïna a Verge de Lluc, i que presumptament rebia dues vegades per setmana diversos quilos de droga per part de camioners procedents de Barcelona.

"Hem atacat la principal línia de subministrament de cocaïna dels clans de Son Banya , així com el barri de La Soledad i la zona de Gomila", ha valorat el responsable de la Guàrdia Civil, que ha recordat que els clans de l''Ove' i 'Cabrero' són dels més actius al poblat.

"COP MOLT IMPORTANT" AL NARCOTRÀFIC A BALEARS

Des de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil s'han mostrat "molt orgullosos" de la feina feta, afirmant que suposa un "cop molt important" al narcotràfic a les Balears. A més, han valorat la coordinació amb el poder judicial per dur a terme les investigacions.

Per a aquesta operació ha estat imprescindible la col·laboració conjunta de cinc grups de recerca de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, tant de Mallorca com de Barcelona, durant un any i mig de recerca amb dedicació exclusiva. L'inspector en cap de la Brigada de Policia Judicial de la Policia Nacional ha ressaltat el fet que "és la primera vegada que de manera simultània s'ataca totes les fases del tràfic de drogues".

L'operatiu final va començar dimarts a la matinada, quan gent de Policia Judicial dels dos cossos policials van irrompre en més de 70 domicilis, 40 a Palma i 33 a Barcelona i Tarragona. Tots els detinguts són d'origen colombià, dominicà i espanyol i en edats compreses entre els 20 i els 50 anys.

Els agents estan esperant anàlisis per determinar el pes exacte de la droga intervinguda, bona part encara barrejada amb fruita. Estimen que un cop processada, la substància pot rondar els 1.100 quilos.

'MAONS' DE COCAÏNA AMB SIMBOLOGIA NAZI

A més s'han intervingut 63 quilos de cocaïna que estava compactada en paquets --el que es coneix com a maó--, que era la forma de com es distribuïen a les illes. Molts dels fardells que han exposat aquest divendres davant de la premsa anaven marcats amb simbologia nazi; segons els agents, es tracta d'una manera que tenen els narcotraficants de marcar els productes per identificar-ne la procedència.

També s'hi ha intervingut 90 quilos de ketamina, una substància molt perillosa per a la salut i el consum de la qual s'ha incrementat a Mallorca --molt més que la cocaïna, necessiten des de les forces de seguretat--.

També s'hi han intervingut més de 3.300 pastilles d'èxtasi, diferents quantitats de marihuana i haixix, 460.000 euros en efectiu, nou vehicles, diverses armes de foc i 500 quilos de substància de tall. Igualment han confiscat 15 galls de raça combatent espanyol, dos lloros amazones i quatre gossos.

La Policia i la Guàrdia Civil han destacat que els líders de l'organització destacaven per portar un nivell de vida materialitzat alt en cotxes i cases de luxe, gràcies als alts guanys que obtenien amb el narcotràfic.

A més, alguns dels grups criminals d'origen sud-americà que integraven l'organització tenien connexions amb narcos gallecs i francesos.

Dins d'aquesta trama ja hi ha més d'un centenar d'investigats, però les indagacions no es donen per finalitzades.