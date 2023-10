Els fets van tenir lloc el desembre del 2019, quan l'home va incitar els seus gossos perquè ataquessin els gats, resultant en la mort de tres. EP

Un jutge ha condemnat un home a 18 mesos de presó i un d'inhabilitació per a la tinença i el contacte amb animals per causar la mort de tres gats de la colònia de l'espigó del barri barceloní de la Barceloneta, gestionada per l'entitat amb subvenció municipal Gats de l'Espigó Barceloneta.

L'Ajuntament de Barcelona ha exercit d'acusació particular a la causa, que també ha condemnat l'home --que va reconèixer els fets-- a indemnitzar el consistori i l'entitat que gestiona la colònia amb 600 euros per gat, informa aquest dissabte en un comunicat .

Els fets van passar el desembre del 2019, quan l'entitat va comunicar a l'Oficina de Protecció dels Animals de Barcelona que un home va incitar els gossos perquè ataquessin els gats de la colònia, i membres de l'entitat van trobar tres gats morts.