Moment en què l'home gravava la comerciant /

La Policia Nacional ha detingut a El Ejido (Almeria) un home acusat de fer enregistraments d'índole sexual amb una càmera oculta al calçat que hauria fet servir per filmar per sota de la falda la propietària d'un comerç, a qui solia abordar quan es trobava sola al local.

Segons la investigació policial, l'arrestat normalment esperava als voltants del local on treballava la víctima fins que aquesta es quedava sola per "poder filmar-la sota la falda amb el dispositiu d'enregistrament camuflat" per captar imatges no autoritzades de la seva cama; una pràctica coneguda com a 'upskirting'.

Van ser els empleats del negoci els que van sospitar que l'home podria estar "obsessionat" amb la propietària de l'establiment, ja que es tractava d'un client habitual que "només apareixia quan la dona era al lloc".

Segons van percebre, les visites van anar augmentant amb freqüència fins a acudir al negoci diàriament, ja que "sempre sol·licitava el mateix servei en una màquina talladora, situada fora del taulell, que requeria que la víctima s'hagués d'inclinar per fer-la funcionar". Era llavors quan el sospitós es col·locava darrere de la dona, "a escassos centímetres, però sense arribar a fregar-la".

Amb el pas del temps la víctima es va adonar que cada vegada que acudien a la màquina, aquesta persona "elevava de manera estranya la cama esquerra, pensant en un primer moment que podria tractar-se d'un tic nerviós".

La situació es va allargar fins que un dia l'empresària va percebre que el detingut "es treia un dispositiu electrònic de la sabata i se'l guardava a la butxaca", cosa que "va encendre totes les alarmes, provocant que es revisessin les càmeres del circuit tancat de televisió ".

En fer-ho va poder comprovar que l'home apuntava amb la sabata sota la faldilla i després es duia la mà al turmell per agafar un objecte i introduir-lo als pantalons. Tot això "va provocar a la dona una sensació d'inquietud, per la qual cosa va posar els fets en coneixement de la policia".

DISPOSITIUS EN SABATA I CALCETÍ

Després de la denúncia de la víctima, i una vegada que els investigadors van analitzar les imatges, els agents van establir un dispositiu als voltants del comerç en què van interceptar el presumpte autor dels fets. Després de l'arrest, els agents van poder comprovar que el detingut portava dos dispositius d'enregistrament de petites dimensions ocults entre la sabata i el mitjó, amb les lents apuntant cap amunt.

Després de la sospita que pogués haver realitzat aquest tipus d'accions delictives amb altres dones i que pogués tenir emmagatzemat material videogràfic d'aquestes característiques, es va fer un registre al local que regentava, on es van intervenir diferents dispositius d'emmagatzematge.

Els especialistes en ciberdelinqüència van explorar l?existència d?altres possibles víctimes i van comprovar que les imatges no havien arribat a ser compartides a la xarxa.