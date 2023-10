La Secció Segona de l'Audiència Provincial de Balears ha condemnat a sis anys de presó un home per abusos sexuals amb penetració a una dona inconscient a Eivissa, fets ocorreguts l'agost del 2017 a un hotel de Sant Antoni de Portmany.

EuropaPress 1619591 demanen 12 anys presó home acusat abusar sexualment filla menor parella (1)

La sentència declara provat que l'acusat estava en una festa a la piscina de l'hotel quan va conèixer la víctima i la seva dona, amb qui havia contret matrimoni recentment i es trobava de lluna de mel.

Van estar bevent junts i l'acusat i els seus amics van convidar les dones a continuar la festa a l'habitació-apartament de l'hotel. Un cop allà, la víctima es va sentir marejada i la seva dona la va ficar al llit en un llit, on es va quedar adormida. Després, la seva parella i un amic de l'acusat se'n van anar a comprar més begudes, de manera que la víctima es va quedar sola amb l'acusat.

La resolució declara provat que l'acusat va aprofitar que la dona estava inconscient per penetrar-la vaginalment . La dona es va despertar, li va exigir que parés i el va empènyer cridant, però ell va continuar. Quan va acabar, la víctima va poder sortir corrent de l'habitació.

Segons ha informat aquest dijous el Poder Judicial, a més de la pena de presó el jutge imposa una mesura de llibertat vigilada per un període de sis anys una vegada surti de presó, així com el pagament d'una indemnització de 10.000 euros per a la víctima pels perjudicis causats i pels danys morals.

La Sala "no té cap dubte que la relació no va ser consentida i que l'acusat va dur a terme la seva acció aprofitant la situació d'inconsciència en què es trobava la dona".

Els magistrats han assenyalat a més que s'ha insinuat en el judici que la privació de sentit s'hauria degut al subministrament d'alguna substància a la beguda que ha estat servida a la víctima, tot i que no ha quedat acreditat. El Tribunal destaca que sí que es va demostrar mitjançant una anàlisi d'orina que la víctima havia consumit alcohol, MDMA i cocaïna.

D'acord amb la sentència, des del principi la víctima va mantenir que els fets es van fer contra la seva voluntat i que en recobrar la consciència i comprovar que estava sent penetrada, va rebutjar l'acte amb vehemència i va empènyer l'home per fugir. Els magistrats assenyalen que la mateixa versió dels fets va donar la víctima a la seva dona, la metgessa forense i la policia.

A més, la sentència té en consideració que la víctima mantenia una relació de parella des de feia uns deu anys amb una altra dona i "no tenien interès pels homes, acabaven de contraure matrimoni i es trobaven a Eivissa a la lluna de mel".

Per això, els magistrats descarten que la víctima mantingués "relacions sexuals completes amb un home que acabava de conèixer, estant en mal estat i en un moment en què la seva dona s'havia absentat momentàniament per fer unes compres".

La sentència no és ferma i contra aquesta cap recurs d'apel·lació davant la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Balears.