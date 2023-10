Punt d'Atenció Sanitària (PAS) del carrer Juan Llorens de València / Google Maps

Una metgessa que estava de guàrdia al Punt d'Atenció Sanitària (PAS) del carrer Juan Llorens de València el setembre del 2019 s'enfronta a un any i mig d'inhabilitació i una multa de 4.500 euros acusada de negar-se a anar al domicili d'un pacient, que vivia davant del centre sanitari, per assistir-hi malgrat els requeriments d'un dels fills del malalt perquè estava convulsionant. L'home, acabat d'operar del cor, va acabar mort.

Tot i això, la processada, en la declaració en el judici se celebra des d'aquest dijous amb jurat popular a l'Audiència de València, ha negat haver comès un delicte d'omissió d'auxili per denegació d'assistència sanitària: "Vaig complir els protocols, no puc sortir-ne si no m'activa el CICU”.

Els fets van succeir, segons el relat provisional del ministeri públic, la matinada del 22 de setembre del 2019, quan el pacient, de 65 anys, que havia estat intervingut del cor dies abans, va començar a empitjorar. A les 1.30 hores va començar a suar, tenir convulsions i moviments incontrolats del braç dret.

Els fills van alertar a la 1.53 al 112 ia la 1.58 van tornar a trucar alertant que s'havia quedat inconscient i que havia entrat en parat cardiorespitària. Mentre esperaven l'arribada dels serveis sanitaris, un dels tres fills que tenia va travessar el centre mèdic, que estava just al davant, a uns 50 metres, per demanar assistència urgent i va tornar a reiterar la petició quan la situació del pare va morir.

Tot i això, el fiscal assenyala que la facultativa, que a aquella hora estava dormint en una de les dependències del centre, es va negar a sortir del centre per assistir el pacient malgrat que era l'encarregada aquella nit de la guàrdia de servei exterior - -realitzar les assistències domiciliària-- i que no va tenir cap atenció aquella nit.

L' home finalment va morir a les 2.42 hores d'una insuficiència cardiorespiratòria . Tot i això, la no assistència no va tenir conseqüència en la mort del pacient que va ser provocada per un tamponament cardíac, una patologia mortal de necessitat.

Tot i això, el ministeri públic considera que es tracta d'"un comportament greu del metge de guàrdia perquè, encara que no podia salvar-lo, sí que va poder ajudar i millorar la situació d'algú que s'està morint a pocs metres". "Repugna la consciència, atenta els principis bàsics de solidaritat i lesiona l'obligació dels metges de cuidar el malalt", ha assenyalat.

Així mateix, recalca que "no és cert" que les normes, en els casos d'atendre les guàrdies externes, prohibeixin complir l'obligació legal d'assistir un pacient a no ser que sigui una assistència vital just a les portes del centre com al·lega la defensa . "Van implorar ajuda i no va fer res", ha recriminat. De la mateixa manera, l'acusació particular ha assenyalat que la família “només pretén que es faci justícia pels moments tan durs que van haver de presenciar”.

Per contra, la defensa assenyala que l'acusada "en absolut" pot ser responsable d'un delicte d'omissió del deure d'auxili perquè la seva defensada va actuar amb la convicció ferma que el Cicu ja havia mobilitzat els recursos necessaris i assenyala que qui hauria d'estar assegut a la banqueta és l'Administració, que "no ha donat ni un euro ni ha demanat disculpes". "Si l'Administració no va complir que pagui l'ànec la més atapeïda", ha mantingut.

"ESPERANT A SER ACTIVADA"

En aquest sentit, l'acusada ha relatat que la zeladora el va avisar que una persona era al centre dient que un familiar estava malament i que vivia a prop. Ella li va preguntar si havien avisat al 112 i es va quedar esperant que l'avisessin a través del TETRA --la ràdio d'emergències en què els transmeten un missatge amb les dades bàsiques del pacient, estat i direcció a què han d'acudir --.

Així, ha explicat que les normes internes i el protocol estableixen "per escrit" que "només pot sortir del centre si és activada pel CICU per evitar duplicitats en l'atenció o deixar desatesa una urgència i que només hi pot atendre les urgències". porta del centre". "Per què atendria un pacient que està a 50 metres i no un que n'estigués a 500?" ha assenyalat i ha apuntat: "Si hagués abandonat el lloc de treball estaria asseguda ara a la banqueta per haver-me'n anat", ha argumentat.

Alhora, ha justificat que no va sortir per parlar amb el familiar perquè el zelador només li va dir que es trobava "malament" --i confia en els seus companys sense voler entrar a valorar la seva capacitació professional per avaluar els casos--, pensava que ja n'hi havia avisat al 112 i que tampoc no va sortir a comprovar que si havia arribat l'ambulància perquè li van dir que vivia "a prop, no davant". “Si la norma no ha canviat, tornaria a fer-ho”, ha assenyalat.