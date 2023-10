Imatge de les bessones i el nuvi d'una d'elles acusats de matar el nuvi de l'altra el 2021 a Sabadell / @EP

L' Audiència de Barcelona ha condemnat a 16 i 20 anys de presó les dues bessones acusades d'assassinar el nuvi d'una a Sabadell (Barcelona) el 2021, amb una pena més alta per agreujant de parentiu per a la qual era la seva parella, i també ha imposat una pena de 17 anys per al cunyat de la víctima, que al judici va confessar el crim.

La sentència s?ha redactat a partir del veredicte del jurat que va jutjar el cas i els va considerar culpables d?un assassinat amb traïdoria.

Així, la sentència exposa que la matinada del 10 de juliol de 2021 , el cunyat de la víctima li va clavar "diversos cops amb una palanca metàl·lica" a la cara i el crani, i el va seguir agredint mentre ell intentava fugir, arribant fins al replà del pis inferior, on finalment va morir.

Després, les bessones (parella i cunyada de la víctima) van embolicar el cadàver en una manta i van intentar netejar les taques de sang i massa encefàlica del terra, cosa que la sentència no concreta si van fer les dues juntes o una.

La sentència afegeix que tots tres s'havien "concertat prèviament" per cometre el crim i tots tres hauran de pagar conjuntament una indemnització de 200.000 euros per a la família de la víctima.

Sobre les dues dones, la sentència remarca que no van fer res per evitar l'agressió que l'home ha confessat, i afegeix que la cunyada de la víctima "va exercir un influx psíquic" sobre la seva parella, ara condemnat, perquè volgués cometre el crim.