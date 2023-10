Un dels detinguts va oferir diners a un agent per evitar una multa i anar-se'n. EP

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts 24 d'octubre tres homes per presumpte suborn, tinença d'armes, receptació i robatori amb força a un domicili de Martorell (Barcelona), informen en un comunicat aquest dissabte.

La detenció es va produir quan van detectar un cotxe amb tres ocupants circulant a gran velocitat per l'AP-7 i els van parar per identificar-los, i un dels tres detinguts "va oferir a un dels agents un pagament en efectiu d'una quantitat superior a la sanció per excés de velocitat per anar-se'n".

Els investigadors van saber que tots tres tenien antecedents per robatoris amb força a diferents punts d'Espanya i "van deduir que es tractava d'un grup de gran mobilitat, sense vinculació ferma amb un territori concret, dels quals es desplacen ràpidament d'un punt a l'altre" per delinquir.

Per això, van registrar el vehicle i van localitzar una quantitat important de diners en efectiu i una arma de foc entre les seves pertinences i, a més, objectes susceptibles de procedir de robatoris, com ara rellotges d'alta gamma, plomes i bosses de marca i joies d'or.

SE'LS RELACIONA AMB DOS ROBATORIS RECENTS A GALÍCIA



Posteriorment, els investigadors van determinar que els lladres havien estat els últims dies a Galícia i els van relacionar amb dos robatoris recents a Vigo i la Corunya.

Els detinguts, en situació irregular a l'Estat i amb expedient d'expulsió per la Policia Nacional, van passar divendres a disposició judicial.