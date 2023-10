L'Assemblea ha estat convocada pel Papa Francesc, i ha conclòs amb decisions significatives, incloent-hi reflexions sobre el celibat, la participació de les dones a l'Església. EP

La XVI Assemblea General del Sínode sobre la Sinodalitat, convocada pel Papa Francesc, ha advocat per fer una reflexió més profunda sobre l'“obligació disciplinar” del celibat, ha apostat per l'acompanyament en temes com identitat de gènere i orientació sexual, i ha ajornat decisions sobre les quals hi ha més desacord com el diaconat femení.

El document, d'unes quaranta pàgines, ha estat aprovat aquest dissabte a la nit després de quatre setmanes de treball de l'Assemblea, que ha comptat amb 464 participants, 365 dels quals tenien dret a vot, entre ells per primera vegada, els laics i 54 dones.

Sobre el celibat, el text assenyala que "tots aprecien el seu valor profètic i el testimoniatge de conformació a Crist" i apunta que "alguns es pregunten si la seva adequació teològica amb el ministeri presbiteral s'ha de traduir necessàriament a l'Església llatina en una obligació disciplinar, sobre tot allà on els contextos eclesials i culturals ho fan més difícil”, un punt que ha comptat amb 291 vots a favor i 55 en contra.

Pel que fa a les opinions sobre l'accés de les dones al diaconat, són diverses, ja que per a alguns és un pas “inacceptable”, “en discontinuïtat amb la Tradició”; per a altres restauraria una pràctica de l'Església primitiva, i d'altres ho veuen com "una resposta adequada i necessària als signes dels temps" per "renovar la vitalitat i l'energia a l'Església". També hi ha els que expressen "el temor que aquesta petició sigui expressió d'una perillosa confusió antropològica, acceptant que l'Església s'alineï amb l'esperit dels temps". Aquest punt ha comptat amb 277 vots a favor i 69 en contra.

Per això, pares i mares sinodals proposen continuar "la investigació teològica i pastoral sobre l'accés de les dones al diaconat", utilitzant els resultats de les comissions especialment creades pel Papa i les investigacions teològiques, històriques i exegètiques ja realitzades", amb el objectiu de presentar els resultats a la segona part del Sínode, que se celebrarà el 2024, una proposta recolzada per 279 vots a favor i 67 en contra.En tot cas, no s'esmenta el sacerdoci femení.

Així mateix, el document urgeix, amb 319 vots a favor i 27 en contra, a "garantir que les dones puguin participar en els processos de presa de decisions i assumir rols de responsabilitat a la pastoral i al ministeri" i recorda que el Papa Francesc ha augmentat "significativament" el nombre de dones en llocs de responsabilitat a la Cúria Romana i diu que "el mateix hauria de passar en altres nivells de la vida de l'Església" i que "el dret canònic s'ha d'adaptar en conseqüència".

En aquesta línia, proposen que les dones adequadament formades puguin ser jutges als processos canònics; i advoquen pel llenguatge inclusiu, demanant que els textos i documents litúrgics de l'Església estiguin més atents a l'ús d'un llenguatge "que tingui en compte igual homes i dones". Alhora, reclamen "intervencions decisives i adequades" davant dels casos d'"abusos" a dones consagrades.

NO ES POT FALTAR AL RESPECTE A LA DIGNITAT DE CAP PERSONA



A més, els pares i mares sinodals adverteixen que "els cristians no poden faltar al respecte a la dignitat de cap persona" i en concret es refereixen a les persones homosexuals oa les que "a causa de la seva situació conjugal o identitat" se senten" marginades de l´Església". En aquest sentit, conviden a acompanyar, escoltar i no jutjar. Tot i això, no se cita en concret ni el col·lectiu LGTBI ni les benediccions de parelles del mateix sexe.

D'altra banda, el document proposa "prendre's el temps necessari" per reflexionar sobre "qüestions controvertides fins i tot dins de l'Església" com les "relacionades amb la identitat de gènere i l'orientació sexual, el final de la vida, les situacions matrimonials difícils i els problemes ètics relacionats amb la intel·ligència artificial", recordant que "moltes indicacions són ja ofertes pel Magisteri i esperen ser traduïdes en iniciatives pastorals adequades".

També s'anima el Simposi de les Conferències Episcopals d'Àfrica i Madagascar (SECAM) a "promoure" el "discerniment teològic i pastoral sobre el tema de la poligàmia" i "sobre l'acompanyament de les persones en unions polígames que s'acosten a la fe ".

Igualment, es recomana "aprofundir en el tema de l'educació afectiva i sexual, acompanyar els joves en el camí de creixement i donar suport a la maduració afectiva dels cridats al celibat ia la castedat consagrada".

Sobre els abusos, es demana “una cultura de transparència i respecte als procediments”; s'insta a "continuar desenvolupant estructures dedicades a la prevenció de l'abús" i s'apunta que "la delicada qüestió de la gestió dels abusos posa molts bisbes en dificultats a l'hora de conciliar el paper de pare i el de jutge". que se sol·licita "avaluar l'oportunitat d'encomanar la tasca judicial a una altra instància, que s'especificarà canònicament".

Alhora, les mares i els pares sinodals demanen "escoltar amb particular atenció i sensibilitat les veus de les víctimes i supervivents d'abusos sexuals, espirituals, econòmics, institucionals, de poder i de consciència per part de membres del clergat".

ACTITUDS HOSTILS CAP ALS MIGRANTS



Pel que fa als migrants, el document demana "una acollida oberta" davant les "actituds cada cop més hostils cap als migrants", i anima a respectar les tradicions litúrgiques i les pràctiques religioses dels immigrants. En aquesta línia, urgeixen a "combatre el racisme i la xenofòbia, especialment als programes de formació pastoral" ia "identificar els sistemes que creen o mantenen la injustícia racial dins de l'Església".

A més, es refereixen als missioners i al colonialisme, i proposen una "atenció i sensibilitat particulars" així com "reconèixer els errors comesos" en "contextos en què missió és una paraula plena d'una herència històrica dolorosa, que avui obstaculitza la comunió " doncs "en alguns llocs l'anunci de l'Evangeli ha estat associat amb la colonització i fins i tot amb el genocidi".

Pel que fa al col·legi episcopal, es proposa "potenciar i enfortir" l'experiència del Consell de Cardenals (C-9) i "examinar acuradament si escau ordenar bisbes als prelats de la Cúria Romana". D'altra banda, suggereixen una reflexió i una atribució de més responsabilitat a les conferències episcopals per fer que el llenguatge litúrgic sigui "més accessible" als fidels.

Igualment, davant del flux de nombrosos fidels de l'Orient catòlic cap a territoris de majoria llatina, a causa de conflictes recents, demanen que les Esglésies locals de ritu llatí ajudin els fidels orientals emigrats a "conservar la seva identitat", sense patir "processos d'assimilació".

DENÚNCIA PÚBLICA DE LES INJUSTÍCIES



D'altra banda, es convida a la "denúncia pública" des de l'Església de "les injustícies, ja siguin perpetrades per individus, governs, empreses o estructures socials", per lluitar contra la pobresa i l'exclusió; i cal que la pobresa té moltes cares, com la dels migrants, les dones que pateixen violència, els ancians abandonats, les víctimes de racisme o els treballadors explotats, entre d'altres. Igualment, assenyala entre els vulnerables els nens que encara no han nascut ja els "nous pobres": els que pateixen la guerra o el terrorisme.

Precisament, els pares i mares sinodals destaquen que les seves reunions s'han desenvolupat enmig de "velles i noves guerres, amb el drama absurd d'innombrables víctimes" i asseguren que hi ha ressonat "el crit dels pobres, dels quals es veuen obligats a migrar, dels que pateixen la violència o pateixen les devastadores conseqüències del canvi climàtic”.