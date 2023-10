Un moment de l?operatiu de la Guàrdia Civil. Foto: Guàrdia Civil

La Guàrdia Civil ha detingut 6 homes d'un clan familiar dedicat presumptament al robatori de coure i que hauria comès més de 75 sostraccions amb danys de dos milions d'euros a diverses províncies . Els arrestats van arribar a deixar sense servei diverses depuradores a València i Castelló , segons ha informat l'Institut Armat en un comunicat.

A finals d'agost, la Guàrdia Civil va començar a investigar el robatori de dos vehicles, eines i gairebé un quilòmetre de cablejat elèctric d'una empresa a la localitat valenciana de Bétera. En aquesta ocasió, el valor dels efectes sostrets i els danys va pujar a més de 180.000 euros.

Posteriorment, els investigadors van comprovar com existia un grup organitzat format per persones d'un mateix clan familiar dedicat al robatori de coure en empreses i instal·lacions que en feien ús com a depuradores, estacions de tren o quadres de llum de grans edificacions.

Els autors acostumaven a fer pintades amb esprai als llocs que assaltaven on s'autoanomenaven La Mafia del Cobre i on desafiaven les Forces i Cossos de Seguretat. També ho feien a través de les seves xarxes socials, adjudicant-se onades de robatoris, entre els quals hi havia una quinzena de depuradores. Van deixar sense servei un gran nombre d'habitants de diverses poblacions de València i Castelló.

El clan tenia una forta jerarquia : les persones més grans, entre elles el patriarca del clan, feien funcions de direcció, rebent els béns sostrets i adjudicant a cada membre la seva part del botí. Eren els encarregats d'establir l'operativa, coordinar l'esglaó d'execució i l'esglaó de suport.

L'esglaó d'execució era l'encarregat de perpetrar materialment els delictes i fer arribar a l'esglaó de direcció els béns fruit dels robatoris. Per la seva banda, l'esglaó de suport s'encarregava d'aconseguir els domicilis, els telèfons i altres estris amb què fer els fets delictius. Finalment, es va trobar un esglaó de receptació, encarregat de la venda irregular dels béns sostrets a canvi de diners.

Els fills dels membres del clan es trobaven sense escolaritzar, sent ensinistrats des d'edats molt primerenques a les tasques pròpies de l'organització criminal. D'ells depenia el futur del clan, com que eren el recanvi generacional, han explicat les mateixes fonts.

Al llarg de la investigació es va poder acreditar la comissió de més de 75 delictes de robatori amb força a les províncies de València, Castelló, Conca, Albacete i Múrcia , on els danys i efectes sostrets arribaven als dos milions d'euros.

Finalment, a mitjans d'aquest mes d'octubre es van fer sis registres, cinc a domicilis i un en una nau industrial utilitzada per ocultar i tractar els béns sostrets. També es va inspeccionar i precintar una instal·lació de tractament de residus on es venia mercaderia sense complir la normativa aplicable. S'aconseguia així determinar la responsabilitat de tots els delictes i actors: des del robatori fins a la venda irregular de les mercaderies.

Als registres es van detenir un total de sis homes, d'entre 46 i 19 anys, i s'ha investigat un menor d'edat. També s'hi han intervingut 1,5 tones de coure, 300 caixes de material de fontaneria, eines professionals de construcció valorades en 70.000 euros, cinc vehicles valorats en uns 30.000 euros, dos dispositius de descàrregues elèctriques (tàser), tres armes blanques de grans dimensions i eines de tallat de coure valorades en uns 5.000 euros. Dels fets coneix el jutjat d'Instància i instrucció número 2 de Llíria